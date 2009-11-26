АНОНС на 26 ноября

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин 26-27 ноября посетит с рабочей поездкой Автономную Республику Крым.

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Состоится расширенное заседание штаба по вопросам реконструкции НСК "Олимпийский" по случаю первой годовщины выполнения строительно-монтажных работ.

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Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Американская Торговая Палата проведет встречу с председателем Партии Регионов Виктором Януковичем на тему: “Программа развития экономики и инвестиционной политики”.

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В Киеве по инициативе Общественного Совета Украины начнется пикетирование государственных учреждений: НБУ; КМУ; Секретариат Президента Украины; ВРУ. Цель пикетирования: возмещение гражданам убытков полученных за период кризиса из резервов НБУ.

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10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Благотворительность в современном украинском обществе». Инициаторы - Министерство по делам семьи, молодёжи и спорта, всеукраинский журнал «Мир Семьи», который выступает организатором Всеукраинского благотворительного проекта «Ближче до серця» в рамках своего 10-летия. Вопросы: Проводится ли сегодня в нашей стране работа по воспитанию детей, выброшенных на обочину жизни? Разработана ли государственная программа по этому вопросу? Как происходит развитие семейных форм воспитания в стране? Какие самые большие сложности стоят на пути её реализации. Участники: Татьяна Кондратюк, зам.министра по делам семьи, молодёжи и спорта; Маричка Кормушкина, главный редактор журнала «Мир Семьи», Лилия Подкопаева, спортсменка, Олимпийская чемпионка; Анжелика Рудницкая певица, телеведущая, художница; Татьяна Шахник, директор издательства «Грани-Т» (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится пресс-конференция на тему: «Пересмотр украино-российских газовых контрактов: актуальные проблемы, пути достижения компромисса».

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Круглый стол на тему: «Социальная ответственность в условиях кризиса: реалии и перспективы».

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11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Социальное жилье. Получат ли люди 20 тысяч квартир?». Участники: председатель правления Государственного ипотечного учреждения Андрей Камуз и заместитель председателя правления ГИУ Евгений Дорошенко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится двусторонний брифинг председателя Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств Украины Геннадия Падалко и генерального директора Фармакопеи Соединенных Штатов Америки доктора Роджера Вильямса на тему: «Пути сотрудничества Американской и Украинской фармакопеи».

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Пресс-конференция на тему: «Нерациональное использование бюджетных средств на закупку лекарств». Участники: Юрий Сухов, правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики; Зоя Крушинская, зам.директора Департамента развития медицинской помощи, начальник отдела первичной и вторичной медицинской помощи МОЗ Украины; и др.

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Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко примет участие в заседании Рабочей группы по вопросам реформирования медицинской отрасли.

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12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Украина - Африка: перспективные рынки для новых проектов». Будет объявлено о создании новой площадки для совместных украино-африканских проектов. Среди направлений: культурный: совместные музыкальные проекты, издание книг; деловой: участие украинских специалистов в строительстве объектов инфраструктуры (мосты, дороги) и социальной сферы (школы, больницы), продажа украинской сельхозтехники на африканских рынках и другое.Участники: Гайтана, певица, композитор, музыкальный продюсер; Олег Скоропад, посол Украины в Федеративной Республике Нигерия и странах ЭКОВАС (2004 - 2009); Михаил Ратушный, первый зам.председателя Украинского Всемирного Совета; Александр Тодийчук, президент Киевского Международного Энергетического Клуба, Алексей Левенец, управляющий партнер юридической фирмы “Левенец, Мацив и партнеры”; Алексис Опара, архитектор, член Национального Союза Архитекторов Украины; Алексей Коган, радиожурналист, продюсер студии Jazz in Kiev (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 044 278 48 95, 050 445 65 80, t.titova@krasni.com.ua.

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Пресс-конференция на тему: "Коррупционный дерибан Одессы – начало новой волны передела собственности в Украине".

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Пресс-конференция на тему: „Газовые перспективы Украины: как реформировать ГТС, чтобы понравиться Европе и не оскорбить Россию?”. Участники: Александр Чалый, Чрезвычайный и Полномочный посол, экс-первый зам.министра иностранных дел Украины; Александр Нарбут, независимый эксперт по вопросам энергетики и др.

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В Государственной налоговой администрации Украины будет работать прямая телефонная линия по вопросам контроля за возмещением налога на добавленную стоимость и по вопросу администрирования учетных и отчетных показателей.

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Пресс-конференция на тему: “Регистрация домена .УКР и актуальные вопросы в украинском адресном пространстве”. Участники: Юрий Корж, председатель Координационного совета Украинского сетевого информационного центра (УСИЦ) и др.

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Круглый стол на тему: «Реформы нефтегазового сектора: как сделать шаг вперед и что этому мешает». Организатор - Киевский международный энергетический клуб Q-club Участники: Бурзу Алиев, зам.министра топлива и энергетики Украины; Владимир Лупаций, исполнительный директор Центра социальных исследований «София»; Александр Нарбут, эксперт по энергетическим вопросам и др.

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