Ющенко после выборов не сможет распустить ВР

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Президент Виктор ЮЩЕНКО после выборов главы государства, независимо от их результатов, не сможет распустить Верховную Раду.

Такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала в эфире “5-го канала”.

"Я думаю, что Президенту после завершения президентских выборов, уже экс-Президенту, нужно будет думать о других вещах. Я думаю, вряд ли он будет думать о том, как ему распускать парламент. Он будет думать, как защищать в судах те позиции, которые он по отношению к Украине так неосторожно делал", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.