ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 ноября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Укравтодор» стал рекордсменом по кредитам», в котором пишет - за 9 месяцев 2009 года «Укравтодор» привлек рекордную сумму займов — 7,8 млрд гривень. Сколько километров дорог построено и отремонтировано в этом году, компания не сообщает…

http://delo.ua/biznes/kompanii/ukravtodor-hochet-zaryt-ecshe-milliard-dollarov-134481/

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Также «Дело» в материале «В Украине начинается передел частотного ресурса» пишет - телекоммуникационная компания «ММДС-Украина», 25% которой принадлежит «СКМ» бизнесмена Рината Ахметова, ведет переговоры о продаже компании целиком либо части принадлежащих ей частот. Это стало возможным, после того как Верховная Рада на прошлой неделе приняла Закон «О радиочастотном ресурсе Украины». Согласно документу, операторы смогут самостоятельно перераспределять свои частоты и продавать их друг другу (при согласии НКРС)…

http://delo.ua/tehnologii/mobilnaya-svyaz/v-ukraine-peredel-chastotnogo-resursa-134470/

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«Дело» в публикации «Собрание акционеров «Укрнафты»: попытка №8» пишет - на завтра запланировано собрание акционеров крупнейшей отечественной нефтедобывающей компании «Укрнафта». Это будет уже восьмая с 2007 года попытка его провести. «Нафтогаз» не единожды пытался сменить руководство «Укрнафты» и выносил соответствующий вопрос на собрание акционеров. Но «Приват» срывал проведение собраний, в частности, с помощью подконтрольного регистратора «Укрнафтогаз». Эта компания отказывается предоставлять перечень собственников ценных бумаг «Укрнафты», ссылаясь на соответствующее решение суда…

http://delo.ua/biznes/kompanii/sobranie-akcionerov-ukrnafty-popytka-134476/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Доллар пошел по миру» пишет – вчера курс доллара на межбанковском рынке впервые с августа опустился ниже 8 грн./$. Сегодня ожидается начало значительного укрепления украинской валюты на наличном рынке. Это происходит из-за снижения стоимости доллара в мире, а также роста спроса на гривну. Банкиры ожидают дальнейшей ревальвации гривны – вплоть до 7,8 грн/$, чему может содействовать продажа населением дешевеющего доллара…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1280927

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Газпром» накачал цену» пишет – Газпром вчера назвал среднегодовую цену газа для Украины в 2010 году – порядка $280 за тысячу кубометров. Такое подорожание может быть приемлемо для промышленности лишь при условии сохранения практики поквартального пересмотра цены и предоставления крупным потребителям льгот, например, за счет повышения стоимости транзита российского газа, говорят участники рынка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1280937

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«Коммерсант-Украина» в публикации «НБУ оставят без банков» пишет - правительство намерено лишить Национальный банк функции банковского надзора, оставив ему борьбу за стабильность гривни. Министерство финансов вчера поддержало Госфинуслуг и Минэкономики в стремлении передать банковское регулирование финансовому мегарегулятору. Однако банкиры уверены, что смена их надзирателя во время кризиса ухудшит ситуацию на рынке, и опасаются усиления влияния правительства на банковский рынок…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1280943

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Издание «Экономические известия» в публикации «Тимошенко тянет со льготами» пишет - на вчерашнем заседании Кабмина премьер-министр Юлия Тимошенко так и не рассмотрела важные для химиков и металлургов вопросы продления меморандума для ГМК и ограничения ввоза минеральных удобрений. Министр промполитики Владимир Новицкий недоумевает и предполагает, что указанные вопросы будут рассмотрены на следующем заседании. По его словам, позиция Минпромполитики остается неизменной…

http://eizvestia.com/markets/full/4186233

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«Экономические известия» в публикации «Запретил гарантировать» пишут - Кабмин превысил лимит предоставления госгарантий в бюджете 2009 г. В результате уменьшились риски невыполнения государственной сметы текущего года. С другой стороны, целый ряд госпредприятий лишился возможности развиваться за счет иностранных займов. В этом году президент уже не единожды отказывал правительству в праве гарантировать….

http://eizvestia.com/state/full/4186226

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«Газета по-киевски» в материале «Как Бессарабка готовилась к именинам Черновецкого» пишет – продавцы цветов знают все «нужные» даты рождений и заранее прикидывают, какие букеты будут самыми ходовыми в эти дни. Издание вчера, в день рождения мэра, побывало на центральном цветочном рынке столицы. К именинам градоначальника здесь готовились. Но то ли кризис, то ли слова Леонида Михайловича, что свой праздник он отметит не в Киеве, отпугнули потенциальных покупателей…

http://mycityua.com/articles/life/2009/11/26/012352.html

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«Газета по-киевски» в материале «Какое вино выбрать к праздничному столу» пишет – магазины предлагают широкий выбор вин самых разных производителей. Чем дороже – тем качественней, считают многие из нас. В большинстве случаев это означает, что производитель попросту пытается вернуть деньги, потраченные на рекламу или на доставку из-за границы…

http://mycityua.com/articles/goodies/2009/11/26/012155.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Тимошенко на день рождения подарят книгу по гриппу» пишет – завтра Юлии Тимошенко стукнет 49 лет. По словам соратников, день рождения премьер будет праздновать в Днепропетровске. «Обычно 27 ноября ее в Киеве не бывает. Она не любит жертвоприношений», — сказал изданию один из бютовцев. Соратники подарки готовят вяло. «Сегодня соберемся всем Кабмином и подумаем, что ей презентовать. Это будет недорогой подарок — например, картина», — сообщил министр ЖКХ Алексей Кучеренко…

http://www.segodnya.ua/news/14097058.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Что предлагают населению банки, пережившие временную администрацию…» пишет - ПИБ, Укргазбанк, Родовид и Киев, трудные времена для которых остались позади, опять занялись привлечением денег населения. Каждый из них имеет свой подход к данному вопросу...

https://economics.unian.net/rus/detail/27132

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Газовые изыски: краткосрочные перспективы, понятные только двоим…» пишет - Россия согласилась на меньший объем закупки Украиной газа и не штрафовать в 2009 и, если получится, в 2010 году. Но что будет дальше?.. Подробности встреч двух премьеров…

https://economics.unian.net/rus/detail/27216

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Железорудные разборки, или Очередная «помощь» Тимошенко металлургам…» пишет - противостояние Метинвеста и его оппонентов Тимошенко решила прекратить, следуя присущей только женщине логике - в разборку вводится третий. Лишь бы не лишний…

https://economics.unian.net/rus/detail/27156

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Доход и контроль» пишет – министр финансов России Алексей Кудрин объяснил, зачем ВЭБ участвует в IPO UC Rusal. Это не только выгодная инвестиция: после размещения доля Олега Дерипаски сократится, а с акциями, которые купит ВЭБ, получится контрольный пакет…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/11/26/219881

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Также «Ведомости» в публикации «Перегретая Россия» пишут – российский фондовый рынок вырос на спекулятивных деньгах, поэтому котировки в любой момент могут упасть. Значит, стоит ожидать продажи портфеля ВЭБом, считают участники рынка…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/11/26/219888

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Издание «Известия» в публикации «Мировой газовый передел» пишет – во вторник в Москву прибыл глава украинского "Нафтогаза" Олег Дубина, чтобы зафиксировать на бумаге обещание России не брать штрафы за недостаточные объемы транзита газа в Европу. Однако, несмотря на шумиху вокруг российско-украинских газовых отношений, этот визит отошел на второй план на фоне событий, которые произошли во вторник в самом "Газпроме" и в мире. Обозначился передел сфер влияния на мировом газовом рынке с участием Туркмении, Азербайджана, Индии и Китая. И Украина в этом процессе играет далеко не первую скрипку…

http://www.izvestia.ru/economic/article3135789/

(УНИАН)