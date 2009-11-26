ВР направила на доработку закон о 1 млрд. грн.

Верховная Рада Украины направила на доработку закон о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий вопрос был поставлен на голосование перед закрытием внеочередного заседания парламента.

Эта инициатива исходила от фракции БЮТ. Ее поддержал 251 народный депутат из 322, зарегистрированных в сессионном зале.

Поддержали это предложение 151 депутат от БЮТ, 51 – от НУ-НС, 27 – от КПУ, 19 – от Блока Литвина, двое внефракционных и один депутат от фракции Партии регионов.

Таким образом, документ направлен на доработку в Бюджетный комитет ВР.

Тимошенко заявляет, что у НБУ есть 1 млрд. грн.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что у Национального банка Украины есть один 1 млрд. грн. на преодоление эпидемии гриппа, и это подтверждает сам НБУ.

Ю.ТИМОШЕНКО на пленарном заседании ВР отметила, что после выступления представителя Президента Александра ШЛАПАКА необходимо было заслушать и доклад председателя Бюджетного комитета ВР в отношении справки Национального банка о наличии этих средств как прибыли Нацбанка.

«Что, Президент и господин ШЛАПАК не читали этого заключения Национального банка? Эти деньги - не эмиссия, а Национальный банк официально подтвердил, что это есть реальная прибыль Нацбанка, которая и должна быть положена в основу преодоления сегодня эпидемии гриппа», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по словам премьер-министра, председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ представил в Совет Нацбанка документы на согласование перечисления этого миллиарда в бюджет для преодоления эпидемии. «Эти все документы открыты. Но сегодня происходит сознательная деятельность против каждого человека в Украине», - сказала она.

Шлапак: правительство из 500 млн. грн. использовать 60

Заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК считает, что Кабинет Министров давно мог выделить 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа вместо того, чтобы на законодательном уровне предлагать напечатать эту сумму.

Сегодня в Верховной Раде он сказал: «Правительство, которое в течение года по своему усмотрению использовало государственный долг, давно могло привлечь необходимую сумму в 1 млрд. грн. на борьбу с гриппом. И я убежден, что парламент к такому привлечению отнесся со значительно большим пониманием, чем к осуществлению других привлечений на сумму 95 млрд. грн.».

Вместо этого правительство, по словам А.ШЛАПАКА, прекрасно понимая отношение к печатанию денег и Национального банка, и Президента, избирает именно этот конфликтный путь. «Мое личное убеждение, что правительство в этой ситуации хотело не денег, а очередного конфликта», - сказал А.ШЛАПАК.

Он отметил, что «сегодня мы имеем повторную ситуацию, которая сложилась при принятии закона о выделении 9,8 млрд. грн. на финансирование Евро-2012.

Он также отметил, что согласно информации, имеющейся у Секретариата Президента, из 500 млн. грн., которые были выделены правительством для борьбы с гриппом из резервного фонда бюджета, кассовое выполнение расходов составляет около 60 млн. грн., а компетентные органы сообщают о нарушении процессов их использования.