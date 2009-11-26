Украина и Литва подписали соглашение о бесплатных визах

Украина и Литва подписали соглашение об оформлении бесплатных виз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совместной с Президентом Литовской Республики Дали ГРИБАУСКАЙТЕ пресс-конференции по результатам их переговоров в Киеве.

В.ЮЩЕНКО отметил, что речь идет об оформлении многократных виз. Он высоко оценил подписание данного документа, поблагодарив, что страна, входящая в Шенгенскую зону, идет навстречу Украине.

Также, по словам Президента, стороны договорились о сотрудничестве относительно евроинтеграции Украины. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что вместе со своей литовской коллегой они детально обсудили вопросы подписания Украиной Соглашения с ЕС об ассоциации. По мнению Президента Украины, большой опыт Литвы по интеграции будет очень полезным для нашего государства.