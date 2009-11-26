Главное на 26 ноября (день)

Хроника дня

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Экономика

Задолженность по зарплате к ноябрю сократилась на 0,5%

В Украине задолженность по выплате заработной платы на 1 ноября 2009 года сократилась на 0,5% по сравнению с 1 октября т.г. и составляет 1,671 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства труда и социальной политики Украины, об этом заявила министр труда Людмила ДЕНИСОВА со ссылкой на данные Госкомстата.

По словам министра, за этот период долги по зарплате на экономически активных предприятиях сократились на 3% и на 1 ноября составили 1 млрд. 138,6 млн. грн., в частности, на предприятиях государственной формы задолженность сократилась на 5%, на предприятиях других форм собственности – на 3%.

Законодательство

Президент приостановил действие ряда распоряжений Кабмина о конверсии полос радиочастот

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие некоторых положений распоряжения правительства о проведении конверсии полос радиочастот, которые в непрерывном режиме используются Вооруженными силами Украины и другими спецпользователями в интересах национальной безопасности и обороны государства, и передаче права на пользование ими операторам мобильной связи включительно с иностранными инвесторами.

Текст соответствующего указа “Об остановке действия некоторых положений распоряжения Кабинета Министров Украины от 11 ноября 2009 года №1361-р” размещен на официальном сайте главы государства.

Президент отметил, что возможность финансирования мероприятий, связанных с перевооружением Вооруженных сил Украины, других специальных пользователей радиочастотного ресурса соответствующими средствами, предусмотрена только начиная соответственно с 2010, 2012 годов.

В.ЮЩЕНКО указал, что правительство отмеченным распоряжением предусмотрело мероприятия, которые приведут к снижению уровня боеспособности Вооруженных сил Украины и других военных формирований, их боевой готовности к обороне государства, а соответственно, - к снижению уровня обороноспособности Украины, негативно повлияют на выполнение правоохранительными органами заданий по охране общественного порядка и борьбы с преступностью, а следовательно, действовал вопреки нормам статьи 17, пункта 7 статьи 116 Конституции Украины.

Также Президент обратился в Конституционный Суд Украины с просьбой рассмотреть вопрос касательно конституционности пунктов 1-3 распоряжения Кабмина «Некоторые вопросы проведения конверсии радиочастот».

Общество

ВР направила на доработку закон об 1 млрд. грн.

Верховная Рада Украины направила на доработку закон о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа.

Соответствующий вопрос был поставлен на голосование перед закрытием внеочередного заседания парламента.

Эта инициатива исходила от фракции БЮТ. Ее поддержал 251 народный депутат из 322, зарегистрированных в сессионном зале.

Поддержали это предложение 151 депутат от БЮТ, 51 – от НУ-НС, 27 – от КПУ, 19 – от Блока Литвина, двое внефракционных и один депутат от фракции Партии регионов.

Таким образом, документ направлен на доработку в Бюджетный комитет ВР.

Тимошенко заявляет, что у НБУ есть 1 млрд. грн.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что у Национального банка Украины есть один 1 млрд. грн. на преодоление эпидемии гриппа, и это подтверждает сам НБУ.

Ю.ТИМОШЕНКО на пленарном заседании ВР отметила, что после выступления представителя Президента Александра ШЛАПАКА необходимо было заслушать и доклад председателя Бюджетного комитета ВР в отношении справки Национального банка о наличии этих средств как прибыли Нацбанка.

«Что, Президент и господин ШЛАПАК не читали этого заключения Национального банка? Эти деньги - не эмиссия, а Национальный банк официально подтвердил, что это есть реальная прибыль Нацбанка, которая и должна быть положена в основу преодоления сегодня эпидемии гриппа», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по словам премьер-министра, председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ представил в Совет Нацбанка документы на согласование перечисления этого миллиарда в бюджет для преодоления эпидемии. «Эти все документы открыты. Но сегодня происходит сознательная деятельность против каждого человека в Украине», - сказала она.

Шлапак: правительство из 500 млн. грн. на преодоление эпидемии использовало 60

Заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК считает, что Кабинет Министров давно мог выделить 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа вместо того, чтобы на законодательном уровне предлагать напечатать эту сумму.

Сегодня в Верховной Раде он сказал: «Правительство, которое в течение года по своему усмотрению использовало государственный долг, давно могло привлечь необходимую сумму в 1 млрд. грн. на борьбу с гриппом. И я убежден, что парламент к такому привлечению отнесся со значительно большим пониманием, чем к осуществлению других привлечений на сумму 95 млрд. грн.».

Вместо этого правительство, по словам А.ШЛАПАКА, прекрасно понимая отношение к печатанию денег и Национального банка, и Президента, избирает именно этот конфликтный путь. «Мое личное убеждение, что правительство в этой ситуации хотело не денег, а очередного конфликта», - сказал А.ШЛАПАК.

Он отметил, что «сегодня мы имеем повторную ситуацию, которая сложилась при принятии закона о выделении 9,8 млрд. грн. на финансирование Евро-2012.

Он также отметил, что согласно информации, имеющейся у Секретариата Президента, из 500 млн. грн., которые были выделены правительством для борьбы с гриппом из резервного фонда бюджета, кассовое выполнение расходов составляет около 60 млн. грн., а компетентные органы сообщают о нарушении процессов их использования.

Украина и Литва подписали соглашение об оформлении бесплатных виз Об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совместной с Президентом Литовской Республики Дали ГРИБАУСКАЙТЕ пресс-конференции по результатам их переговоров в Киеве.

В.ЮЩЕНКО отметил, что речь идет об оформлении многократных виз. Он высоко оценил подписание данного документа, поблагодарив, что страна, входящая в Шенгенскую зону, идет навстречу Украине.

Также, по словам Президента, стороны договорились о сотрудничестве относительно евроинтеграции Украины. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что вместе со своей литовской коллегой они детально обсудили вопросы подписания Украиной Соглашения с ЕС об ассоциации. По мнению Президента Украины, большой опыт Литвы по интеграции будет очень полезным для нашего государства.

Строительство

Минсемьи: смета реконструкции «Олимпийского» может увеличиться

Министерство по делам семьи, молодежи и спорта не исключает увеличения утвержденной правительством сметы реконструкции НСК «Олимпийский» по итогам выполнения строительных работ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО сегодня в ходе дня открытых дверей, посвященного первой годовщине реконструкции спорткомплекса.

«Мы не исключаем, что эта цифра будет чуть больше, потому что проект, который был разработан немецкой компанией GMP, предусматривает более 3 млрд. грн.», - сказал он. По данным министра, с начала работ по реконструкции НСК «Олимпийский» освоено 850 млн. грн., включая проектные, строительно-монтажные и другие работы.

В свою очередь, главный инженер холдинговой компании «Киевгорстрой» Александр ГАЛИЦКИЙ отметил, что генеральный подрядчик за год выполнил строительно-монтажных работ на 358 млн. 556 тыс. грн. По итогам 2009 года компания планирует выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции спорткомплекса на 500 млн. грн.

Ю.ПАВЛЕНКО добавил, что в целом по итогам этого года будет освоен 1 млрд. грн. всех работ по реконструкции. «Темпы работ показывают, что этот миллиард будет освоен», - считает он.

Как сообщал УНИАН, 22 июня т.г. Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил проект реконструкции НСК «Олимпийский».

Сметные показатели утверждены на уровне ранее утвержденной сметы во время рассмотрения технико-экономического обоснования и составляют 2 млрд. 114 млн. грн.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,94 грн./долл., что на 1,3% дешевле, чем 25 ноября, продают – по 8,08 грн./долл., на 0,7% дешевле.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,70-8,01 грн./долл., по продаже – в пределах 8,03-8,15 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках понизился на 0,3% по сравнению с 25 ноября и сегодня составляет 11,98/12,20 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,84-12,10 грн./евро, по продаже – в пределах 12,12-12,30 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 25 ноября повысился на 1% и составляет в среднем 0,2732 грн./рубль, курс продажи – понизился на 0,2%, до 0,2835 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2630-0,2780 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2799-0,2900 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,95 грн./долл., что на 1% дешевле, чем вчера, продажи – 8,08 грн./долл., на 0,6% дешевле.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,90-8,01 грн./долл., по продаже – в пределах 8,02-8,12 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,4% по сравнению с 25 ноября и составляет 11,99 грн./евро, продажи – на 0,2% - до 12,20 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,84-12,06 грн./евро, по продаже – в пределах 12,12-12,32 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 25 ноября повысился на 0,3% и сегодня составляет 0,2717 грн./рубль, продажи – понизился на 0,3%, до 0,2836 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2250-0,2780 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2799-0,2900 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 26 ноября, составляет: гривни к доллару США – 7,985, к евро – 12,043776, к российскому рублю – 0,27734.