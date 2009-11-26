Судьба результатов выборов будет определяться в судах

Судьба результатов президентских выборов 2010 года будет определяться в судах, которые станут объектами «рейдерства» для установления контроля над ними со стороны ведущих кандидатов в президенты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК.

«Тот, кто будет контролировать эти суды, обеспечит себе 50% победы», - сказал он, подчеркнув при этом, что таким образом украинское общество сможет попасть в ситуацию 2004 года, когда будут обжалованы решения даже отдельных избирательных комиссий.

Кроме того, по словам В.КУЛИКА, есть регионы, не подконтрольные ни БЮТ, ни Партии регионов, ни кандидатам от других политических сил, и в результате суды будут втянуты «в политические разборки».

Как сказал В.КУЛИК, сегодня вполне очевидно, что «народные депутаты не имеют политической воли для окончательного принятия изменений в закон о выборах Президента Украины», следовательно выборы будут проходить на основе старой нормативной базы, которая предусматривает возможность судебного установления результатов волеизъявления.

По убеждению В.КУЛИКА, в первую очередь, «в фокусе противостояния политических мега-брендов окажется Киевский окружной административный суд». Именно там, сказал политолог, будут рассматриваться дела о нарушении избирательного законодательства. «Потому тот, кто будет контролировать этот суд, получит определенные преимущества в электоральной игре», - сказал В.КУЛИК.

В то же время, эксперт-юрист Александр ПАЛИЙ обратил внимание еще на один аспект, при помощи которого политические силы могут контролировать суды. По его словам, этот аспект заключается в «мизерном финансировании» потребностей судопроизводства. Именно из-за этого, по его убеждению, политики имеют возможность влиять на суды.

В подтверждение своих слов А.ПАЛИЙ привел пример, когда Кабинет Министров своим распоряжением от 11 ноября №1400-р передал на баланс Киевского апелляционного административного суда транспортные средства, а еще раньше (29 октября) принял специальное постановление №1125, которым предусмотрел использование в 2009 году средств стабилизационного фонда для обеспечения деятельности этого суда.

«Возникает вопрос: а почему столько внимания к этому суду? Разве в Украине только он один нуждается в финансировании? По какому принципу решалось, кому предоставить финансирование, а кому нет?», - риторически спросил А.ПАЛИЙ.

В свою очередь В.КУЛИК допустил, что такие действия особенно опасны в контексте специфики украинских выборов. По его словам, может произойти так, как в фильме «кавказская пленница». «Отправляет ли Я Ю в политическую эмиграцию, ведет ли Ю Я в прокуратуру. Главное - выиграть действие первое: предварительно захватить суды, чтобы не проиграть», - подчеркнул политолог.