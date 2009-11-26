Израиль объявил об упрощении визовых процедур для украинцев

Правительство Израиля объявило об упрощении визовых процедур для украинцев.

Как сообщает «Немецкая волна», отныне граждане Украины, которые отправляются на Святую землю в составе организованной группы, смогут оформить визу всего за 48 часов.

В течение следующих трех лет власти Израиля надеются увеличить турпоток до более чем 3 млн. посетителей в год и особую роль для достижения этой цели отводят гостям из Украины. Отныне вступают новые правила оформления въездных виз для организованных групп украинских туристов.

Визу можно будет оформить всего за 48 часов, вместо 10 суток ожидания, как практиковалось до сих пор. Это послабление, по оценкам специалистов отрасли, значительно упростит посещение святых мест христианства, в первую очередь, украинским паломникам и студентам.

По словам министра туризма Израиля Стаса МИСЕЖНИКОВА, последнее нововведение – это первый весомый шаг, который подтверждает серьезность намерений израильской стороны относительно реализации программы полной отмены визового режима с Украиной.

Кроме того, как сообщили «Немецкой волне» в Минтуризма Израиля, в ближайшее время готовится для начала запуск в Украине новой рекламной кампании, призванной ознакомить с прелестями отдыха в Израиле.