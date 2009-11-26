Ющенко: 4 декабря на будет подписан промежуточный документ

На саммите Украина-Европейский Союз, который состоится 4 декабря в Киеве, будет подписан промежуточный документ о сотрудничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совместной с Президентом Литовской Республики Дали ГРИБАУСКАЙТЕ пресс-конференции по результатам их переговоров в Киеве.

В.ЮЩЕНКО заметил, что Украина сделала много по наработке Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. «Очевидно, мы будем иметь 4 декабря промежуточный документ сотрудничества Украина – Европейский Союз и в части соглашения об ассоциации, и в части создания зоны свободной торговли, безвизового режима, интеграции Украины в европейские институты, в том числе в Европейскую энергетическую ассоциацию», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о новом базовом соглашении 5 марта 2007 года, а переговоры о создании зоны свободной торговли - 18 февраля 2008 года. На саммите Украина-ЕС 9 сентября 2008 года было решено, что новое соглашение будет носить название Соглашения об ассоциации и включать в себя создание зоны свободной торговли.