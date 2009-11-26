Тимошенко: досрочные выборы в ВР могут состояться

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не исключает возможности проведения досрочных парламентских выборов после завершения выборов Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО выразила сегодня на заседании Координационного совета по реформированию медицинской отрасли.

«Как только завершатся президентские выборы, первое, что будет объявлено и наиболее вероятно, по крайней мере, я попытаюсь этого не делать, но это является вероятным – новые досрочные парламентские выборы. А потом неизвестно, а затем снова новые парламентские выборы, неизвестно, какое большинство приведут. Это опять дестабильность и снова потеря лет, лет и лет для Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Поэтому, по ее мнению, сейчас путём формирования профессиональных органов при Кабинете Министров необходимо обеспечить преемственность в проведении всех реформ.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что у правящей элиты Украины нет времени откладывать осуществление необходимых реформ, в том числе и в системе здравоохранения.

«После выборов Президента, если будет народом Украины предоставлена такая честь – сформировать и новое правительство, и формировать политику государства именно нашей команде, я думаю, что нам нужно будет собрать всю нашу медицинскую среду, всю нашу медицинскую команду и наконец совместно определить, кто должен быть министром, заместителями, кто и как должен проводить стратегию. Нам наконец нужно прекратить эту ситуативность и случайность, эту спонтанность, а делать более-менее прогнозировано и обоснованно», - считает глава правительства.