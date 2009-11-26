Тимошенко: Кабмин планирует повысить пенсии для шахтеров

Правительство сегодня на внеочередном заседании планирует принять решение о повышении пенсий для шахтеров в рамках выполнения закона о повышении престижности шахтерского труда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на внеочередном заседании правительства.

«Сегодня мы рассмотрим вопрос повышения пенсий для шахтеров, всех, кто работает в угольной отрасли», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. 25 июня Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно престижности шахтерского труда”.

Принятым законом вносятся изменения в Закон Украины "О повышении престижности шахтерского труда", которыми действие данного закона распространяется на работников, добывающих уголь, железную руду, руды цветных и редких металлов, марганцевые и урановые руды, работников шахтостроительных предприятий, занятых на подземных работах полный рабочий день, и работников государственных военизированных аварийно-спасательных служб (формирований) в угольной промышленности – по Списку № 1 производства, работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, занятость в которых полный рабочий день дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях, утвержденных Кабинетом министров Украины, и членов их семей.

Данным законом предусмотрено предоставление бесплатного угля на бытовые потребности пенсионерам, которые проработали на предприятиях по добыче (переработке) угля, углестроительных предприятиях: на подземных работах - не менее 10 лет для мужчин и не менее 7 лет 6 месяцев - для женщин; на работах, связанных с подземными условиями, - не менее 15 лет для мужчин и не менее 12 лет 6 месяцев - для женщин; на работах технологической линии на поверхности действующих шахт или на строящихся шахтах, разрезах, обогатительных и брикетных фабриках - не менее 20 лет для мужчин и не менее 15 лет - для женщин, а также семьям умерших пенсионеров, пользовавшихся при жизни этим правом, которые получают пенсии в связи с потерей кормильца.

В то же время, такие лица, проживающие в домах с центральным отоплением, получают компенсацию за оплату электроэнергии, газа и центрального отопления жилья, которая выплачивается за счет субвенций из государственного бюджета местным бюджетам.