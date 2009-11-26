Курс НБУ на 27.11.09

Официальный курс НБУ на 27.11.09100 USD США – 798.1000 (26 ноября – 798.5000) 100 EUR – 1202.8165 (26 ноября – 1204.3776) 10 RUR – 2.7640 (26 ноября – 2.7734) Учетные курсы банковских металлов на 27.11.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-94415.23 (26 ноября-93943.52) 961 XAG 10 Серебро-1475.69 (26 ноября-1487.61) 962XPT10Платина-116043.74(26 ноября-116820.55) 964XPD10 Палладий-29449.89(26 ноября-29784.05)

Официальный курс НБУ на 27.11.09 100 USD США – 798.1000 (26 ноября – 798.5000) 100 EUR – 1202.8165 (26 ноября – 1204.3776) 10 RUR – 2.7640 (26 ноября – 2.7734) Учетные курсы банковских металлов на 27.11.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-94415.23 (26 ноября-93943.52) 961 XAG 10 Серебро-1475.69 (26 ноября-1487.61) 962XPT10Платина-116043.74(26 ноября-116820.55) 964XPD10 Палладий-29449.89(26 ноября-29784.05)

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