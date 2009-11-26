Главное на 26 ноября (вечер)

Финансы

На межбанке доллар упал ниже 8 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9850/8,0170 грн./долл., к 12:00 цены упали до 7,9670/7,9845 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 7,9790/7,9980 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня в США празднуют День Благодарения. В связи с этим торги по американской валюте проводились валютированием ТОМ, несмотря на это цены на доллар продолжали падать, а НБУ вышел на рынок с покупкой валюты.

В 13:00 Национальный банк Украины объявил о покупке американской валюты на ТОМ’е по курсу 7,98 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2758/0,2770 грн./рубль, а к 12:00 цены снизились до 0,2750/0,2761 грн./рубль. К закрытию цены сконцентрировались в диапазоне 0,2752/0,2760 грн./рубль. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е вырос и составил 29,02 рублей за доллар (+0,2250).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,5050/1,5140 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,0295/12,0715 грн./евро, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз – 12,0105/12,0390 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 12,0205/12,0490 грн./евро.

Коммерческие банки, которые получили ресурсную поддержку от Национального банка Украины, должны устанавливать наличный курс купли-продажи валюты не выше среднерыночного.

Об этом говорится в телеграмме НБУ №13-121/7672-21982, текстом которой располагает УНИАН.

«Обязываем банки, которые получили кредитную поддержку от Национального банка Украины, обеспечить соблюдение предусмотренного кредитными договорами, заключенными с Национальным банком Украины, условия в части удержания среднего курса гривни к доллару США на наличном валютном рынке в пределах, которые не превышают соответствующий средний курс на наличном рынке», - говорится в сообщении Нацбанка.

Невыполнение банками этого требования будет рассматриваться Национальным банком как основание для применения соответствующих мер влияния.

Нацбанк рекомендует всем банкам (финансовым учреждениям) использовать предоставляемую им информацию о среднем курсе гривни к доллару США, который сложился по операциям купли-продажи наличной иностранной валюты при формировании формирования курса на следующий рабочий день.

"Укрпромбанк" подал в суд 381 исковое заявление в отношении недобросовестных заемщиков на общую сумму 2,16 млрд. грн. Об этом говорится в пресс-релизе банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно предоставленной информации, реестры недобросовестных заемщиков подготовлены и поданы в Генеральную прокуратуру Украины на клиентов в количестве 297 юридических лиц и 558 физических лиц, в Пограничную службу Украины - на 1 033 физических лица.

По данным банка, по состоянию на 23 ноября т.г. 6 373 заемщика погасили простроченную задолженность на общую сумму 139,7 млн. грн.

В январе-сентябре текущего года Государственная налоговая администрация Украины выявила 41 схему уклонения от налогообложения на страховом рынке, с помощью которых из реального сектора экономики выведено 1,9 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении ГНАУ, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, пользуясь существованием отдельного порядка налогообложения страховой деятельности, предприятия реального сектора экономики выводят оборотные средства с последующим использованием схем уклонения от налогообложения при участии страховых компаний через проведение операций «псевдоперестрахования». Суть такой схемы заключается в том, что перестраховые платежи направляются в "налоговые ямы" - компании, которые уклоняются от налоговых проверок, используя фиктивное банкротство и декларирование недостоверных отчетных данных.

По данным ГНАУ, на сегодня на страховом рынке работают 83 страховых компании, которые имеют уровень перестрахования выше 60% от собранных страховых премий. Объем премий, переданных в перестрахование отмеченными компаниями, составляет 3,6 млрд. грн.

Также ГНАУ сообщает, что во время проверок трех компаний, зарегистрированных в г. Киеве, установлено, что за три квартала текущего года размер валовых страховых платежей составил 1 млрд. 522,9 млн. грн., а уровень перестрахования - почти 100%. Перестраховые платежи осуществлялись в отношении страховых компаний, которые, получив значительные суммы, через 1-2 квартала ликвидировались путем банкротства.

Как сообщили в ГНАУ, на сегодня осуществляются оперативные мероприятия по розыску должностных лиц страховщиков и привлечению их к ответственности.

Социальная политика

Кабинет министров Украины принял решение сохранить доплату к пенсиям в размере 28 грн. 40 копеек, действующую с 1 октября 2009 года к пенсиям, которые начисляются с 1 ноября с учетом принятых Верховной Радой новых минимальных стандартов и изменений к Государственному бюджету 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабинета министров сегодня на брифинге сообщила министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА.

«Мы выполним этот закон, мы пересчитаем пенсии всем пенсионерам от минимального прожиточного уровня в 573 грн., но мы им до этого считали с 572,40 грн. (с учетом доплаты 28 грн. 40 коп.)», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

Вместе с этим, Л.ДЕНИСОВА подчеркнула, что у некоторых категорий пенсионеров после введения в действие норм законов о соцстандартах и изменениях в бюджет, размер пенсии, учитывая механизм начисления доплат, может сократиться. Это касается, в частности, шахтеров и людей с большим стажем работы и высокой квалификации. «Поэтому мы восстанавливаем эту доплату 28 грн. 40 коп. уже с того момента, когда будет произведен перерасчет», - сказала Л.ДЕНИСОВА, подчеркнув, что, таким образом, пенсии не сократятся.

Новости ТЭК

Литва готова к поставкам украинской электроэнергии без посредников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совместной пресс-конференции с Президентом Литовской Республики Дали ГРИБАУСКАЙТЕ по результатам переговоров в Киеве.

«Мы очень благодарны, что литовская сторона заранее, даже до момента, когда украинская сторона затронула этот вопрос, сказала, что готова к прозрачным поставкам украинской электроэнергии, без посредников», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он подчеркнул, что это будет прозрачное сотрудничество двух государственных структур.

«И потому я хотел бы отдельно отметить: те посредники, которые уже зарегистрировались в Литве для того, чтобы быть посредниками поставок, могут эти планы закрывать», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он сказал, что президенты обеих стран поставили себе целью организовать прямые поставки, без посредников, подчеркнув, что все остальное будет рассматриваться как коррупционные сферы. По его словам, среди потенциальных посредников есть структуры, приближенные к высокопоставленным должностным лицам из правительства.

В свою очередь Д.ГРИБАУСКАЙТЕ отметила, что предыдущие договоренности предусматривали транспортировку электроэнергии через Беларусь, но не выяснены пропускные возможности между Украиной и Беларусью. По ее словам, не исключено, что придется вкладывать инвестиции, чтобы избежать необходимости использовать территорию России. Также, сказала Президент Литвы, сегодня фирмы-посредники «появляются, как грибы», что не может не беспокоить.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что во время переговоров с Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО обсуждался вопрос пропускной способности Беларуси. «Белорусская сторона сделает все необходимое, чтобы иметь соответствующие мощности в объеме около 850 млн. киловатт в год», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что сегодня обратится к правительству с требованием пересмотреть соответствующие соглашения относительно отказа от посредников.

В.ЮЩЕНКО убежден, что до 1 января 2010 года будет начат экспорт украинской электроэнергии в Литву.

18 декабря 2009 года Украина подпишет документы о присоединении к Европейской энергетической ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совместной с Президентом Литовской Республики Далей ГРИБАУСКАЙТЕ пресс-конференции по результатам их переговоров в Киеве.

«Я хочу заявить, что членство Украины в Европейской энергетической ассоциации, присоединение к Европейской энергетической ассоциации будет обеспечено, подписано 18 декабря текущего года», - отметил он.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что для Украины это принципиальная политическая и деловая позиция. «Мы проводим переговоры об объединении энергетических систем, переговоры по ряду интеграционных проектов с Европейским Союзом», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Аукционная комиссия по организации и проведению аукционов по доступу к пропускной способности межгосударственных электросетей Украины для экспорта электроэнергии планирует утвердить график проведения торгов на 2010 год на заседании в пятницу, 27 ноября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики.

«Завтра комиссия планирует (утвердить – УНИАН) график проведения аукционов, а также регламент своей работы», - сказал пресс-секретарь Министерства топлива и энергетики Украины Фэнт ДИ.

Он также сообщил, что на своем учредительном заседании 25 ноября члены комиссии избрали ее главой и.о. заместителя директора по экономике и финансам НЭК «Укрэнерго» Татьяну МУРАВЬЕВУ.

Отметим, аукционная комиссия составляет и утверждает годовой график проведения аукционов, определяет сроки их проведения, утверждает протокол приема заявок на участие в аукционе, утверждает его регламент и назначает ведущего.

Кроме того, комиссия определяет стартовую цену аукциона, принимает решение по определению количества и размера лотов, утверждает величину шага аукциона, а также принимает оперативное решение по всем спорным вопросам, которые возникают в процессе проведения аукциона.

Аукционная комиссия также имеет полномочия принять решение о признании аукциона несостоявшимся, устанавливает отсутствие у участников торгов просроченной задолженности перед Оптовым рынком электроэнергии (ОРЭ) Украины, а также определяет наличие статуса члена ОРЭ у участников аукциона и др.

Руководство работой аукционной комиссии осуществляет ее председатель, который избирается членами комиссии на первом ее заседании.

Фондовый рынок

Общее собрание акционеров ОАО «Фондовая биржа ПФТС» 25 декабря этого года рассмотрит вопрос о привлечении Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) в качестве стратегического инвестора. Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПФТС, такое решение было принято советом Ассоциации ПФТС, чье заседание состоялось 25 ноября.

Как сообщили в пресс-службе ПФТС со ссылкой на президента Ассоциации Ирину ЗАРЮ, консультации относительно возможности стратегического сотрудничества проводились с несколькими зарубежными биржами, в том числе, с Венской фондовой биржей, NASDAQ-OMX, ММВБ. «На сегодняшний день получена и рассмотрена советом официальная оферта от ММВБ”, - отметила она.

Совет Ассоциации также принял решение вынести на рассмотрение собрания акционеров и вопрос о порядке и условиях продажи акций членам Ассоциации. На рассмотрение собрания будет предложена схема приобретения акций ПФТС из принадлежащего Ассоциации пакета, по трем критериям: получение всеми членами долей пакета равными частями, получение долей пропорционально размеру платежей в Ассоциацию и биржу и опциона по результатам участия в торгах на протяжении года после проведения собраний.

На заседании совета ПФТС были также приняты решения относительно внесения изменений и дополнений в правила ОАО «Фондовая Биржа ПФТС», относительно возможности заключения соглашений при участии центрального контрагента, деятельности постоянных дисциплинарных комиссий и т.п.

Один из крупнейших инвестиционных фондов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) - Dubai World оказался на грани банкротства, сообщает "Немецкая волна".

Общая сумма задолженностей данного фонда, осуществляющего ряд грандиозных проектов по строительству, в частности "Пальмового острова", составляет около 59 млрд. долл. Ожидается, что до декабря компания выплатит три с половиной миллиарда долларов из существующего долга.

При этом сообщении на финансовых рынках началась паника в связи с серьезными сомнениями относительно платежеспособности страны. Так, индекс Шанхайской биржи потерял по итогам торгов 3,6%, а гонконгский Hang Seng снизился на 1,8%, британский индекс FTSE 100 по состоянию на 16:30 снизился на 1,96%, немецкий DAX потерял 1,9%.

(УНИАН)