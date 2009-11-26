АНОНС на 27 ноября

Президент Украины Виктор Ющенко осуществит рабочую поездку в Донецкую область.

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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин будет находится с рабочей поездкой Автономной Республике Крым.

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Состоится пресс-конференция председателя правления НАК «Нефтегаз Украины» Олега Дубины на тему текущих проблем нефтегазовой отрасли.

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Состоится заседание коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины. Будет рассматриваться вопрос о деятельности государственных строительных корпораций «Укрбуд», «Укрмонтажспецбуд», «Укртрансстрой», «Укрметротунельбуд» и о выполнении мероприятий по энергоэффективности.

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Начнется Финансово-экономический форум «Пути укрепления финансового потенциала городов в условиях кризиса» при участии словацкого Центра экономического и социального анализа «MESA10».

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Начнутся открытые заседания комиссии по проведению тендера (открытого аукциона) на получение лицензии на пользование полосами радиочастот 1925-1935 Мгц, 2115-2125 Мгц, 2010-2015 Мгц на всей территории Украины для внедрения радиотехнологии “Цифровая сотовая радиосвязь ИМТ-2000 (UMTS)”.

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Состоится брифинг начальника отраслевой пассажирской службы Юго-Западной железной дороги Александра Болдова на тему: «Пассажирские железнодорожные перевозки в период новогодне-рождественских праздников».

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Пресс-конференция на тему: «Реформа Нацбанка: улучшение финансового климата или контроль печатного станка?». Участники: Сергей Круглик, председатель Департамента внешних отношений НБУ; Валерий Гладкий, ген.директор аналитического Центра "Бюро экономических и социальных технологий" и др.

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При участии Киевского городского председателя Леонида Черновецкого состоится рабочий пуск транспортной развязки на пересечении Днепровской набережной и пр-та Воссоединения.

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