ДАЙДЖЕСТ СМИ за 27 ноября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Нацбанк заработал на снижении курса доллара», в котором пишет - 26 ноября впервые за полгода Национальный банк покупал на межбанке доллар. При этом НБУ установил курс покупки ниже того, по которому днем ранее продавал валюту. Как заявил руководитель группы советников главы Нацбанка Валерий Литвицкий, НБУ вышел на рынок во избежание избыточного усиления гривни…

http://delo.ua/dengi/valytnyj-rynok/nacbank-zarabotal-na-snizhenii-dollara-134524/

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Также «Дело» в материале «ПриватБанк показал лица своих должников» пишет - крупнейшее в Украине финансовое учреждение ПриватБанк пошло на беспрецедентный шаг, вывесив на своем сайте фотографии своих клиентов и назвав их преступниками. При этом никакого решения суда, которое подтверждает, что эти люди нарушили закон, нет…

http://delo.ua/dengi/banki/privatbank-pokazal-lica-svoih-dolzhnikov-134539/

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«Дело» в публикации «Домен ".укр" начнет работать в начале следующего года» пишет - украинский сетевой информационный центр (УСИЦ) подал заявку в Корпорацию Интернета для специализированных адресов и номеров (ICANN) на регистрацию кириллического домена ".укр". По словам директора УСИЦ Юрия Гончарука, не существует никаких технических моментов, которые бы не позволяли зарегистрировать подобный кириллический домен. "Все это позволяет предположить, что уже в феврале-марте 2010 года в интернете начнет функционировать новая корневая зона ".укр", - сказал он…

http://delo.ua/tehnologii/internet-biznes/domen-.ukr-nachnet-rabotat-v-nachale-goda-134523/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Марганценное предложение» пишет – Минприроды вчера объявило, что в конце декабря состоится последний в этом году аукцион по продаже лицензий на пользование недрами. Наиболее дорогими из предложенных покупателям лицензий будут разрешения на добычу марганцевых руд на крупнейшем в Украине Великотокмакском месторождении. Отраслевые аналитики считают, что интерес к аукциону проявят в первую очередь "Индустриальный союз Донбасса" и ArcelorMittal, ранее заявлявшие о планах заняться ферросплавным бизнесом…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1281546

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Банкиры пойдут курсом НБУ» пишет – Национальный банк обязал рефинансированные им кредитные учреждения устанавливать курс наличного доллара в своей сети на основе среднего курса, рассчитываемого Нацбанком ежедневно утром. Банкиры опасаются, что наличный курс центробанка не будет совпадать с рыночным, как это происходит с котировками межбанка. Но учитывать рекомендации НБУ готовы даже банки, которые не имеют долгов перед регулятором…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1281550

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Электродемонтажные работы» пишет - Президент Литвы Даля Грибаускайте в ходе вчерашнего официального визита в Украину встретилась с Президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Юлией Тимошенко. Неожиданно для украинской стороны она в жесткой форме потребовала от Украины отказаться от посредника – частной компании Ukrenergy Trade – при поставках электроэнергии в Литву. Ющенко поддержал коллегу и сообщил о причастности членов Кабмина к деятельности компании-посредника…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1281522

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Издание «Экономические известия» в публикации «ПФТС продается» пишет - 24 декабря ассоциация ПФТС рассмотрит вопрос привлечения в качестве инвестора ММВБ. Но повестка дня еще может быть изменена. Собранию будет предложена схема приобретения акций из принадлежащего ассоциации пакета по трем критериям: получение всеми членами части пакета в равных долях, части пакета — пропорционально размеру их платежей ассоциации и бирже, опциона по результатам участия в торгах в течение года после проведения собрания. Однако размеры частей, которые будут выделяться на каждое из трех указанных направлений распределения акций, не разглашаются…

http://eizvestia.com/fin/full/4186319

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«Экономические известия» в публикации «Молдаване снова получат землю» пишут - Украина продолжит помогать Молдове развивать порт за счет принадлежащей нашей стране придунайской территории. Преимущества такого сотрудничества для нас остаются размытыми. В то время как ущерб для транзитного потенциала Украины по мере увеличения молдавских портовых мощностей будет только возрастать…

http://eizvestia.com/markets/full/4186321

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«Газета по-киевски» в материале «Народная» сессия превратилась в говорильню» пишет – на первой «сессии в новом формате», которая вчера прошла в мэрии Киева, людей встречали усиленной охраной и очередными обещаниями. Она состояла из вопросов тех страдальцев, кому удалось прорваться в мэрию на предыдущем заседании. Ну, и еще из парочки тем, которые предложила сама власть. Поэтому на митинге под стенами мэрии были «знакомые все лица»…

http://mycityua.com/articles/city/2009/11/27/021542.html

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«Газета по-киевски» в материале «Олимпийский» вырастает из строительных «пеленок» пишет – с начала монтажно-строительных работ на НСК прошел ровно год. Издание выяснило, что на стадионе уже готово и что еще осталось доделать. До сдачи объекта – всего 585 дней…

http://mycityua.com/articles/city/2009/11/27/021235.html

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Издание «Сегодня» в публикации «В Украину едет выдающийся президент, не закончивший и четырех классов школы» пишет – впервые за годы своего долгого президентства Украину посетит Президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Сильва — один из выдающихся мировых лидеров. Издание рассказывает о его биографии и планах на визит…

http://www.segodnya.ua/news/14097292.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Борьба с кризисом по-украински: новый закон о старых кредитах…» пишет - пять месяцев ждал введения в силу закон о преодолении кризиса. Мало того, что применение его сейчас выглядит странно, так и нового он почти ничего не привнесет…

https://economics.unian.net/rus/detail/27389

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Отключение нелегальных мобилок тормозят путаница со списками и «джентельменство» операторов...» пишет - операторы в ожидании разъяснений НКРС по процедуре отключений "серых" трубок, готовности оборудования, а еще, в страхе потерять абонента - кто первым решится «вырубить нелегала»...

https://economics.unian.net/rus/detail/27372

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Спустились с пальмы» пишет – безоглядный кредитный бум, символом которого стал рукотворный остров в виде пальмы с роскошными виллами и отелями, завершился, как обычно, дефолтом. Дубай попросил кредиторов отсрочить выплаты по долгам госкомпании Dubai Worldминистр. Из западных банков, по данным Банковской ассоциации эмиратов, крупнейшими кредиторами Дубая являются HSBC ($17 млрд, или 2% его кредитного портфеля), Standard Chartered ($7,8 млрд), Barclays ($3,6 млрд). Мировые рынки рухнули, узнав о предложении Дубая. Грядет вторая волна кризиса?..

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/11/27/220030

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Также «Ведомости» в публикации «Деньги в топку» пишут – до 2030 г. производство энергоресурсов в России будет неуклонно расти, верят чиновники. Кризис не спутал им карты, планы по инвестициям в ТЭК не срезаны — $2,4-2,8 трлн, или почти по $100 млрд в год…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/11/27/219990

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Издание «Известия» в публикации «Cвиной грипп как бизнес-проект» пишет – датская газета Information обвинила экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сговоре с ведущими фармацевтическими компаниями, которые якобы обогатились на продаже лекарств от свиного гриппа. В частности, она утверждает, что многие ученые, заседающие в различных комитетах ВОЗ, получают деньги от гигантов мировой фарминдустрии…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3135803/

(УНИАН)