Сегодня "стартует" Таможенный союз Беларуси, Казахстана и РФ

Президент России Дмитрий Медведев сегодня отправится в Минск на два саммита, сообщает ИТАР-ТАСС. В столице Белоруссии пройдут встречи глав пяти государств-членов Евразийского экономического сообщества /ЕврАзЭС/ и "тройки" Таможенного союза.

"В Москве нацелены на позитивную встречу", - заявлял ранее представитель Кремля, а президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал предстоящие переговоры "действительно историческим событием, к которому мы достаточно долго, но целенаправленно шли".

Лидеры трех стран - Белоруссии, Казахстана и России, которые составляют Таможенный союз, оформят документы, дающие старт работе. "Президентам Белоруссии, Казахстана и России предстоит принять пакет решений о запуске Таможенного союза в составе "тройки" с 1 января 2010 и завершении всех необходимых процедур до 1 июля 2011", - сообщил ИТАР-ТАСС высокопоставленный представитель администрации главы российского государства.

Он уточнил что "планируется подписать Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза и утвердить план мероприятий по введению Таможенного кодекса в действие". По словам чиновника, также "будут рассмотрены такие важные документы, как Единый таможенный тариф Таможенного союза, Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности, Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами-членами Таможенного союза в торговле с третьими странами, и другие нормативные документы, составляющие правовую основу торгово- экономического взаимодействия между участниками "тройки".

"Всего для рассмотрения главами государств на очередном заседании Высшего органа Таможенного союза подготовлено 15 проектов документов. В их числе - решения, регламентирующие работу Комиссии таможенного союза /КТС/", - сказал собеседник агентства. Так, "будут решены вопросы назначения председателя Комиссии, утверждения ее членов, правил процедуры КТС, сметы ее расходов на 2010 год, внесены изменения в структуру секретариата Комиссии и его штатную численность". Сейчас ответственным секретарем КТС является Сергей Глазьев.

Представитель Кремля отметил, что "большое значение имеет создание действенного механизма реализации решений Комиссии на национальном уровне". "Имеется в виду обеспечить непосредственное применение решений Комиссии на территории государств-членов Таможенного союза - так называемое "прямое действие", - сказал он.

Кроме того, предполагается принять концепцию создания интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза.

В августе 2006 г на неформальном саммите ЕврАзЭС /Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан/ России, Белоруссии и Казахстану как наиболее развитым странам сообщества было поручено подготовить пакет необходимых документов для создания Таможенного союза. Эти три страны, на территории которых проживают около 180 млн человек, обладают почти 83 проц экономического потенциала бывшего СССР, и их объединенная экономика может существенно возрасти за счет снятия таможенных ограничений. Остальные государства-члены ЕврАзЭС будут присоединяться к ТС постепенно, по мере своей готовности. 19 мая 2009 г Киргизия подала заявку на присоединение/.

Таможенный союз - единая таможенная территория, в пределах которой во взаимной торговле действует единый таможенный тариф, не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера, кроме специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.

6 октября 2007 г в Душанбе Россия, Белоруссия и Казахстан подписали Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза, а также утвердили План действий по его созданию. Для обеспечения условия функционирования и развития союза был создан единый наднациональный регулирующий орган - Комиссия Таможенного союза.

Не исключено, что во Всемирную торговую организацию /ВТО/ Россия будет вступать не самостоятельно, а в составе Таможенного союза, вместе с партнерами. "Какой путь окажется короче, тем путем и пойдем", - заявил неделю назад Дмитрий Медведев.

Второй саммит, ЕврАзЭс, пройдет в расширенном составе - к "тройке" присоединятся коллеги из Киргизии и Таджикистана. "Ключевой темой заседания Межгоссовета ЕврАзЭС станет реализация совместных мер по преодолению последствий глобального кризиса в государствах-членах Сообщества", - сообщил ИТАР-ТАСС высокопоставленный представитель администрации президента РФ. По его словам, "главы государств рассмотрят, как выполняются решений 21-го заседания Межгоссовета /10 октября 2008 г/ и внеочередного заседания /4 февраля 2009 г/, на которых были приняты решения о создании Антикризисного фонда и Центра высоких технологий ЕврАзЭС".

Источник в Кремле напомнил, что эти структуры, как планируется, начнут работу в нынешнем году. "В Российской Федерации выделены средства для осуществления взноса в Антикризисный фонд в размере до 24,5 млрд рублей. Фонд и центр призваны сыграть важную роль не только в плане смягчения негативного влияния глобальных экономических процессов, но и решения задач посткризисного развития - на основе широкого использования современных технологий и инноваций", - подчеркнул собеседник агентства.

"Лидеры государств-участников Сообщества рассмотрят также Бюджетное послание Межгоссовета, предусматривающее конкретные шаги, направленные на стабилизацию национальных экономик. Речь, в частности, пойдет о создании общего энергетического рынка и единого транспортного пространства ЕврАзЭС. Предстоит утвердить отчет об исполнении бюджета за 2008 год, а также принять проект бюджета Сообщества на 2010 год", - сообщил представитель Кремля.

Чиновник подчеркнул, что "планируется повысить статус Совета министров юстиции при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС от одного из отраслевых советов до вспомогательного органа Сообщества". "Будут рассмотрены протокол о создании общего страхового рынка, положение об основных принципах, направлениях и формах сотрудничества государств-членов ЕврАзЭС по поддержанию режима внешних границ, ход выполнения плана мероприятий по реализации концепции международной деятельности", - перечислил чиновник темы саммита.

По его данным, "в преддверии 10-й годовщины учреждения ЕврАзЭС, которая будет отмечаться в 2010 году, предполагается утвердить план юбилейных мероприятий".

Евразийское экономическое сообщество /ЕврАзЭС/, созданное в 2000 г, - международная экономическая организация, цель которой состоит в формировании общих внешних таможенных границ государств-участников, выработки единой внешнеэкономической политики, тарифов, цен и других составляющих функционирования общего рынка.

Членами ЕврАзЭС на сегодняшний день являются Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Президенты этих стран 10 октября 2000 г в Астане подписали Договор об учреждении ЕврАзЭС. 25 января 2006 г в организацию вступил Узбекистан, однако в конце 2008 г руководство страны заявило о приостановлении членства в ЕврАзЭС. Статус наблюдателя при ЕврАзЭС предоставлен Молдавии, Украине, Армении и Евразийскому банку развития.