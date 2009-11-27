ГЛАВНОЕ на 27 ноября (день)

Финансы

Национальный банк Украины 2 декабря проведет специальный аукцион по продаже долларов США, 4 декабря – по продаже евро.

Об этом говорится сообщении НБУ, которое имеется в распоряжении УНИАН.

Согласно сообщению, минимальная сумма заявки – 10 тыс. долл. для аукциона 2 декабря и 3 тыс. евро – для аукциона 4 декабря. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. и 1 тыс. евро коммерческий банк обязан продать НБУ. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. и 1 тыс. евро может быть использован банком на другие цели.

Банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

Нацбанк сообщает, что банки, которые намерены участвовать в спецаукционах 2 и 4 декабря, должны привлекать от клиентов денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона. «Покупка иностранной валюты за счет собственных средств банков не допускается», – отмечает НБУ.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,95 грн./долл., продают – по 8,06 грн./долл., курс почти не изменился по сравнению с 26 ноября.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,03-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,7%, по сравнению с 26 ноября, и сегодня составляет 11,88 грн./евро, продажи - на 0,5% - до 12,15 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,70-12,00 грн./евро, по продаже - в пределах 12,00-12,20 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 26 ноября, понизился на 1,2% и составляет в среднем 0,2701 грн./рубль, курс продажи – на 0,4%, до 0,2824 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2250-0,2770 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2800-0,2900 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,95 грн./долл., продажи – 8,07 грн./долл. Курс почти не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,03-8,09 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,7%, по сравнению с 26 ноября, и составляет 11,91 грн./евро, продажи – на 0,5% - до 12,14 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,80-12,00 грн./евро, по продаже – в пределах 12,00-12,20 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 26 ноября, понизился на 1,1% и сегодня составляет 0,2689 грн./рубль, продажи – на 0,5%, до 0,2820 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2250-0,2770 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2800-0,2900 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,85/8,07 грн., евро – 11,95/12,20 грн., рубль – 0,2250/0,2850 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,95/8,12 грн., евро – 11,95/12,30 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,96/8,06 грн., евро – 11,95/12,25 грн., рубль – 0,2740/0,2840 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 27 ноября, составляет: гривни к доллару США – 7,981, к евро – 12,028165, к российскому рублю – 0,2764.

Госфинуслуг остановила действие всех лицензии СК «Скайд» и аннулировала лицензии СК «Капитал-Гарант» и СК «Добро-Полис»

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) остановила действие всех лицензий ОАО «Страховая компания «Скайд» (г. Киев). Об этом сообщается на сайте Госфинуслуг.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на заседании комиссии 26 ноября.

Также Госфинуслуг аннулировала все лицензии ЗАО «СК «Капитал-Гарант» (г. Донецк) и ЗАО «СК «Добро-Полис» (г. Донецк) и исключила компании из Государственного реестра финансовых учреждений в связи с отсутствием по местонахождению, указанному при регистрации.

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг исключила из Государственного реестра финансовых учреждений и аннулировала свидетельство о регистрации 12 кредитных союзов в связи с их отсутствием по заявленному при регистрации местонахождению.

Об этом сообщается на сайте Госфинуслуг.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на заседании комиссии 26 ноября.

Так из Госреестра финучреждений исключены: КС Одесской областной организации Профессионального союза аттестованных сотрудников органов внутренних дел Украины «МВС-Кредит» (г. Одесса), КС «Кредо-Київ» (г. Киев), КС «Авуар» (г. Киев), КС «Інновація» (г. Киев), КС «Наш добробут» (г. Киев), КС «Деснянська» (г. Киев), КС «Велика родина» (г. Обухов), КС «Берегиня» (г. Черкассы), КС «Кредитжитлобуд-Київ» (г. Киев), КС «Кияни» (м. Київ), КС «Весна» (г. Черкассы), КС «Житомирагрокредит» (г. Житомир).

При этом Госфинуслуг выдала лицензии на право осуществления деятельности по предоставлению финансовых кредитов за счет привлеченных средств, кроме взносов членов КС на депозитные счета, КС «Киевский кредитный альянс» (г. Киев) и КС «Одисей» (г. Севастополь).

ТЭК

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины»Олег ДУБИНА заявляет, что компания вовремя рассчитается за полученный в ноябре-декабре т.г. российский природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров Украины.

«Мы рассчитаемся вовремя, рассчитаемся деньгами… И в ноябре, и в декабре, и в январе…», - сказал О.ДУБИНА.

Также он отметил, что цена российского газа на первый квартал 2010 года еще не посчитана, и будет известна во второй декаде декабря.

Олег ДУБИНА заявляет, что в 2010 году НАК «Нафтогаз Украины» может обойтись без внешних кредитов при условии полных расчетов внутренних потребителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров Украины.

«Если мы не будем иметь задолженность опять 5-6 млрд. грн., то мы не будем брать кредиты», - сказал он.

Также глава «Нафтогаза» отметил, что с начала отопительного сезона 2009-2010 гг. задолженность потребителей уже составила 1,6 млрд. грн.

«Нафтогаз Украины» считает бессмысленным пересматривать зафиксированные в контрактах с ОАО «Газпром» формулы, по которым рассчитывается цена на импортируемый российский газ и ставка транзита российского газа через территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления «Нафтогаза» Олег ДУБИНА сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров Украины.

«Есть формула одна, есть зафиксированная формула вторая, по всем этим формулам живут контракты. Плохие они или хорошие, могут долго говорить эксперты все, что угодно. Это есть тот факт, который на тот момент можно было подписать… Нет смысла пересматривать что-то», - сказал он.

Контролируемая бизнесменом Дмитрием ФИРТАШЕМ компания Centragas (Австрия) направила письмо правительству Украины о начале судебного разбирательства в соответствии с Энергетической хартией в отношении экспроприации у компании RosUkrEnergo (RUE, Швейцария) в январе 2009 года 11 млрд. куб. м газа Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины", владельцем 100% которой является украинское правительство.

Об этом сказано в сообщении компании Group DF (владельца компании Centragas), переданном агентству УНИАН.

"Centragas провел консультации по данному вопросу с международными юристами, которые подтвердили и то, что Centragas как держатель 50% акций RUE имеет юридическое право на данный иск согласно условиям Энергетической хартии, и то, что этот иск может быть направлен напрямую правительству Украины как 100% владельцу "Нафтогаза", - отмечено в сообщении.

Отмечается также, что эти 11 млрд. куб. м газа принадлежат RosUkrEnergo – совместному предприятию, 50% которого принадлежат компании Centragas и 50% - «Газпрому». На момент экспроприации RosUkrEnergo держала этот газ в хранилище в Украине для дальнейшего транзита и поставки этого газа своим клиентам в Европе.

Олег ДУБИНА считает нелогичными претензии компании Centragas (Австрия), которая является владельцем 50% компании RosUkrEnergo (Швейцария), к Украине по 11 млрд. куб. м газа, ранее принадлежавших швейцарскому газотрейдеру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.ДУБИНА сообщил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров Украины.

"Нафтогаз" этот газ купил у "Газпрома", поэтому RosUkrEnergo может обратиться к своему партнеру, а не к нам", – сказал он.

Телекоммуникации. Связь

НКРС отменила тендер на выдачу лицензий мобильной связи 3G (третьего поколения).

Как сообщили УНИАН в НКРС, соответствующее решение принято сегодня на заседании комиссии «во исполнение предписания Генпрокуратуры от 26 ноября т.г.».

Как сообщал УНИАН, компании "Киевстар", МТС подали заявки в НКРС на участие в первом тендере на выдачу операторам 3G лицензий.

НКРС выставила на тендер 27 ноября первую из трех лицензий на мобильную связь 3G, стартовая цена установлена на уровне 400 млн. грн. (50 млн. долл.).

Социальная политика

В Украине задолженность по выплатезаработной платы с начала года увеличилась на 40,6%, и на 1 ноября т.г. составила 1 млрд. 67 млн. 976 тыс. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 ноября т.г. зафиксирован в трех областях Украины и в Киеве. В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 ноября т.г. составила 299,293 млн. грн. (по сравнению с 1 января выросла на 13,5%), в Луганской – 141,669 млн. грн. (рост 53,1%), в Харьковской – 148,524 млн. грн. (рост 33%). На втором месте по уровню задолженности среди регионов Украины находится Киев (после Донецкой области) – 176,501 млн. грн. (рост с начала года – 81,2%).

Госкомстат отмечает, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован во всех областях Украины.

В двух областях задолженность на 1 ноября т.г. не превышала 10 млн. грн.: в Ивано-Франковской области – 9,181 млн. грн. (рост с начала года – 27,7%), в Черновицкой области – 6,821 млн. грн. (рост – 26,7%).

По сравнению с 1 октября т.г., задолженность по зарплате в Украине сократилась на 0,5%. В 11 регионах страны в течение октября зафиксировано сокращение задолженности по выплате заработной платы. Наиболее существенно задолженность сократилась в Луганской (на 16,9%), Черниговской (на 5,4%), Донецкой (на 5,1%), Сумской (на 4,7%) и Ривненской (на 3,1%) областях.

(УНИАН)