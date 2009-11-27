РФ, Беларусь и Казахстан создали таможенный союз

В Минске по итогам заседания Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) Президенты России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО и Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ подписали документы о создании Таможенного союза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, в частности, подписаны следующие соглашения: Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза; О ходе реализации Плана действий по формированию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС; О вопросах организации деятельности Комиссии Таможенного союза; Об Экспертном совете в рамках Таможенного союза; О едином таможенно-тарифном регулировании в Таможенном союзе; О создании Единого экономического пространства в рамках ЕврАзЭС и другие документы.

На пресс-конференции, состоявшейся по заседания, Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что формирование этого объединения должно стать серьезным шагом на пути к Единому экономическому пространству. Президент России также подчеркнул, что Москва, Минск и Астана договорились всемерно способствовать присоединению других стран к Таможенному союзу.

На заседании Межгоссовета ЕврАзЭС – уже с участием Киргизии, Таджикистана и Армении – обсуждалась реализация совместных мер по преодолению последствий глобального кризиса в государствах-членах Сообщества. В этой связи рассмотрен ход выполнения решений 21-го заседания Межгоссовета и внеочередного заседания сообщества, на которых были приняты решения о создании Антикризисного фонда и Центра высоких технологий ЕврАзЭС.

Россия до конца года перечислит первую часть своего взноса – 10% (750 млн. долл.) в Антикризисный фонд ЕврАзЭС. В ближайшее время все страны-доноры перечислят в фонд по 10% своего вклада, определенного на весь период его деятельности, и совет Фонда начнет прием заявок от государств на выделение помощи.

Подводя итоги работы минского саммита, Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что ЕврАзЭС на постсоветском пространстве является единственной структурой, которая быстро движется к интеграционным целям.

*** Евразийское экономическое сообщество, созданное в 2000 году, – международная экономическая организация, цель которой состоит в формировании общих внешних таможенных границ государств-участников, выработке единой внешнеэкономической политики, тарифов, цен и других составляющих функционирования общего рынка. Членами ЕврАзЭС являются Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Статус наблюдателя при ЕврАзЭС предоставлен Молдове, Украине, Армении и Евразийскому банку развития.