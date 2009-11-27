Главное на 27 ноября (вечер)

Финансы

С начала ноября наблюдается уменьшение плановых платежей по внешней задолженности частным сектором, что способствовало уменьшению спроса на иностранную валюту и росту объемов ее предложения на межбанковском валютном рынке с одновременным укреплением гривни.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в данных условиях Нацбанк имел возможность не только снизить объемы своих отрицательных валютных интервенций, но даже покупать иностранную валюту, увеличивая объем международных резервов.

По данным НБУ, гривня на межбанковском рынке с начала месяца укрепилась относительно доллара США на 1,4%, а ее средневзвешенный курс 26 ноября 2009 оказался ниже официального, установленного Нацбанком, - 7,9712 грн./долл. против 7,9810 грн./долл.

Также сообщается, что на наличном рынке курс гривни по операциям продажи долларов США с начала ноября укрепился на 0,55%, - до 8,1121 грн./долл.

Нацбанк продолжает регулярное проведение целевых аукционов для удовлетворения потребностей клиентов банков - физических лиц для погашения ими задолженности по валютным кредитам. С начала ноября было проведено восемь таких аукционов, на которых продано почти 91 млн. долл., 2,6 млн. швейцарских франков и 0,3 млн. евро.

Официальный курс гривни к доллару США с начала месяца укрепился на 0,24%, до 7,9810 грн./долл., к евро - снизился на 1,67%, до 12,0282 грн./евро, а относительно российского рубля - снизился на 1,38%, до 2,7640 грн./10 рублей.

Национальный банк Украины сегодня на специальном аукционе по продаже валюты для физических лиц и физлиц-предпринимателей продал 937 тыс. швейцарских франков по курсу 7,97 грн./швейцарский франк.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По информации Нацбанка, в аукционе приняли участие 5 банков: АКБ «Укрсоцбанк», АКИБ «УкрСиббанк», АО «ОТП Банк», АО «Укрэксимбанк» и ПАО «Универсал Банк».

Украина в 2009-2012 гг. намерена привлечь от международных финансовых организаций (МФО) около 12,5 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня заместитель директора департамента сотрудничества с международными финансовыми организациями Министерства экономики Украины Анна БЕЛОКОЛОС в ходе финансово-экономического форума на тему «Пути укрепления финансового потенциала городов в условиях кризиса».

«Планируется привлечь в течение 2009-2012 гг. приблизительно 12,5 млрд. долл. на реализацию 46 приоритетных проектов экономического и социального развития. Также мы планируем привлечь приблизительно 1,2 млрд. в виде технической помощи», - сказала А.БЕЛОКОЛОС.

Она отметила, что сегодня наибольшая потребность в привлечении средств МФО наблюдается у сферы строительства и реконструкции автодорог, в энергосбережении и в развитии муниципальной инфраструктуры, в том числе тепло- и водоснабжения.

Замдиректора департамента отметила, что в условиях кризиса и ограниченного доступа к ресурсам на мировых финансовых рынках именно МФО могут оказать важную поддержку отечественным предприятиям.

Она напомнила, что сегодня успешно реализуется, финансируемый при поддержке Всемирного банка, проект по развитию городской инфраструктуры. Проект предусматривает финансовую помощь городским предприятиям для повышения качества предоставляемых ими коммунальных услуг.

По информации А.БЕЛОКОЛОС, в Министерство жилищно-коммунального хозяйства уже обратились 35 муниципальных предприятий для получения кредитов в рамках указанного проекта. При этом подписано четыре субкредитных соглашения с предприятиями Одессы, Калуша, Чернигова, Коломыи на сумму более 30 млн. долл.

Кроме того она сообщила, что Минэкономики инициировало увеличение финансирования этого проекта со стороны ВБ на 200 млн. долл. с 140 млн. долл. Планируется распространить его применение на предприятия коммунальной теплоэнергетики.

Президент Комитета регионов Европейского Союза Люк Ван ден БРАНДЕ считает, что Украина имеет репутацию страны с высоким уровнем коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.Ван ден БРАНДЕ заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Существует проблема репутации. Говорят, что в этой стране, и конкретно - в Крыму, существует высокий уровень коррупции», - сказал президент Комитета ЕС.

«Я не могу сказать, что ситуация с коррупцией в Украине улучшается... Ситуация осложняется», - отметил он.

«Мне будет очень сложно убедить Германию, Испанию, Великобританию и другие страны Евросоюза сотрудничать с Крымом, если у Украины и Крыма существует такая репутация, и мы на деле видим, что действительно коррупция существует», - отметил Л.Ван ден БРАНДЕ.

При этом он подчеркнул, Крым и страны ЕС должны сотрудничать. «У Крыма и Украины очень большой потенциал», - сказал Л.Ван ден БРАНДЕ.

Со своей стороны председатель представительства Европейской комиссии в Украине Жозе Мануэль ПИНТУ ТЕЙШЕЙРА отметил, что коррупция - это не та проблема, которую можно решить за один день. «Это та проблема, которую можно решать постепенно, потому что она связана со многими аспектами - это и традиции страны, ее культура, организации и институты, которые представлены в данной стране, и отсутствие надлежащего законодательства», - сказал он.

Глава украинского представительства Еврокомиссии отметил, что бороться с коррупцией должны не только органы и институты, но и граждане. «Главная ответственность лежит на плечах самих граждан, потому что они могут решать для себя: будут ли они избегать коррупции или наоборот будут ее поощрять. Чем больше действий будет со стороны самих граждан, тем меньше будет уровень коррупции в стране», - отметил он.

Вместе с тем президент Комитета регионов Евросоюза не исключил, что когда-нибудь Украина станет членом ЕС.

«Возможно, однажды Украина станет членом Евросоюза. Нельзя сказать, что мы отбрасываем эту возможность», - сказал он.

Л.Ван ден БРАНДЕ дал понять, что программу «Восточное партнерство» не стоит расценивать как эрзац ЕС для Украины.

«На данный момент мы будем работать в рамках программы европейского партнерства, но мы не исключаем возможность, даже надеемся, что Украина когда-нибудь станет членом Евросоюза», - сказал президент Комитета регионов ЕС.

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) зарегистрировала эмиссию акций публичного акционерного общества «Родовид Банк» на 5 млрд. 599 млн. грн. 999 тыс. 999,8 грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГКЦБФР.

Как сообщал УНИАН, «Родовид Банк» увеличил уставный капитал на 5 млрд. 599 млн. 999 тыс. 999,8 грн. – до 8 млрд. 409 млн. 297 тыс. 999,8 грн. путем дополнительного выпуска акций для выплаты вкладов клиентам «Укрпромбанка». Всего планировалось выпустить 3 млрд. 111 млн. 111 тыс. 111 штук простых именных акций стоимостью 1,8 грн. каждая.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9850/8,0150 грн./долл., к 12:00 цены выросли до 8,0080/8,0230 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0270/8,0450 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 10:30 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе для физлиц по валютной паре CHF/UAH с ценой отсечения 7,97 грн. за швейцарский франк.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2758/0,2770 грн./рубль, а к 12:00 цены снизились до 0,2750/0,2761 грн./рубль. К закрытию цены сконцентрировались в диапазоне 0,2752/0,2760 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 29,65 рубля за доллар (+0,9).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,4866/1,4868 долл./евро, а к 15:00 повысились до 1,4916/1,4918 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,8765/11,9080 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 11,9270/11,9515 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 11,9505/11,9770 грн./евро.

Новости ТЭК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился с официальным письмом к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой обеспечить реализацию проекта транзитных поставок украинской электроэнергии в Литву без участия посредников.

Текст письма обнародован на сайте главы государства.

В документе Президент отмечает, что в ходе переговоров 26 ноября т.г. в Киеве президент Литвы Даля ГРИБАУСКАЙТЕ подтвердила заинтересованность прибалтийского государства в реализации проекта поставок украинской электроэнергии для литовских потребителей на прозрачных рыночных условиях без посредников.

«В то же время литовская сторона обеспокоена намерениями отдельных деловых кругов обеспечить реализацию этого проекта при участии посредников на литовском или украинском рынках»,- отмечает в письме Президент.

В. ЮЩЕНКО также сообщил, что согласно договоренностям, достигнутым с президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО во время его официального визита в Украину 5-6 ноября 2009 года, белорусская сторона выразила готовность обеспечить транзит украинской электроэнергии в Литву через белорусскую систему передачи электроэнергии в объемах около 850 млн. кВт/ч ежегодно.

В этой связи Президент попросил главу правительства безотлагательно обеспечить реализацию транзитного проекта поставок украинской электроэнергии в Литву «без участия посредников с учетом упомянутых позиций и договоренностей с главами обоих государств».

«О ходе реализации проекта прошу информировать лично», - сказано в письме главы государства.

Государственная налоговая администрация (ГНА) совместно с Главным контрольно-ревизионным управлением (ГлавКРУ) Украины создают в каждой области налоговые посты на предприятиях теплокоммунэнерго (ТКЭ), которые имеют задолженность за газ, для обеспечения контроля за поступлением выручки и ее распределением.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНА.

Согласно сообщению, также в каждой области будут созданы совместные группы при участии представителей контролирующих органов. Эти группы осуществят проверки соответствия требованиям законодательства использования в 2007-2009 годах средств, которые поступили на счета предприятий коммунальной теплоэнергетики как плата за предоставление населению услуг централизованного отопления и снабжения горячей воды и открытых акционерных обществ по газоснабжению и газификации за использованный природный газ.

Сельское хозяйство

По оценкам Секретариата Всемирной торговой организации, в 2008–2009 годах Украина стала третьей в мире страной по объемам экспорта кормового зерна после США и Аргентины и заняла шестое место по экспорту пшеницы и пшеничной муки после США, ЕС, Канады, России и Австралии.

Как сообщается на сайте ВТО, экспорт украинского зерна составил 10,7% от мировых продаж, а экспорт пшеницы и пшеничной муки - 9,5%.

Кроме того, по данным ВТО, в 2007 году Украина была шестой по экспорту семян масличных культур и обезжиренного сухого молока и седьмой по экспорту сыра.

На заседании Комитета ВТО по сельскому хозяйству 19 ноября было отмечено, что за последние 20 лет глобальный экспорт сельскохозяйственных товаров утроился, а в последнее время такие страны, как Беларусь, Индия, Китай, США, Украина и Чили, совершили прорыв по экспорту продовольственных товаров.

Социальная политика

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от правительства выполнения принятого Верховной Радой закона «О повышении социальных стандартов».

Это он подчеркнул во время интервью Донецкой областной государственной телерадиокомпании, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Закон принят. Начиная с выплат на 1 ноября 2009 года все до копеечки должно быть отдано людям», - сказал Президент.

Он выразил уверенность в том, что блокирование выполнения этого важного, особенно для уязвимых социальных групп общества, решения происходит потому, что его приняла не премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, а «другая сторона».

В.ЮЩЕНКО заявил, что как Президент гарантирует, что средства на такое повышение выплат есть. Он заверил, что выплаты могут происходить «не посредством печатания денег, не за счет эмиссии», а из существующих источников.

(УНИАН)