Курс НБУ на 30.11.09

Официальный курс НБУ на 30.11.09100 USD США – 798.0900 (27 ноября – 798.1000) 100 EUR – 1190.5907 (27 ноября – 1202.8165) 10 RUR – 2.6765 (27 ноября – 2.7640) Учетные курсы банковских металлов на 30.11.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-92937.58 (27 ноября-94415.23) 961 XAG 10 Серебро-1434.97 (27 ноября-1475.69) 962XPT10Платина-114366.30(27 ноября-116043.74) 964XPD10 Палладий-28731.24(27 ноября-29449.89)

Официальный курс НБУ на 30.11.09 100 USD США – 798.0900 (27 ноября – 798.1000) 100 EUR – 1190.5907 (27 ноября – 1202.8165) 10 RUR – 2.6765 (27 ноября – 2.7640) Учетные курсы банковских металлов на 30.11.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-92937.58 (27 ноября-94415.23) 961 XAG 10 Серебро-1434.97 (27 ноября-1475.69) 962XPT10Платина-114366.30(27 ноября-116043.74) 964XPD10 Палладий-28731.24(27 ноября-29449.89)

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