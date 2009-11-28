Сегодня День памяти жертв Голодомора 1932-1933 гг.

Сегодня в Украине состоится ряд мемориальных мероприятий к Дню памяти жертв Голодомора 1932 - 1933 годов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в 8.45 Президент Украины Виктора ЮЩЕНКО возложил цветы к Мемориальному знаку жертвам Голодомора (Михайловская площадь).

В 9.00 в Софийском соборе глава государства присутствовал на чине и молитве по умершим от голода с участием руководителей религиозных организаций Украины, высших должностных лиц государства.

В 15.15 на территории Государственного музея «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине» (Киев, ул. Мазепы 15А) с участием В.ЮЩЕНКО пройдут мемориальные мероприятия.

15.15 – Скорбное шествие, возложение к подножию Мемориала памяти жертв голодоморов в Украине горшков со свечами и «колосков памяти»

15.50 - обращение Президента Украины к Украинскому народу

16.00 - Национальная минута молчания.

В 16.02 начнется Всеукраинская акция «Зажги свечу».