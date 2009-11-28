Ющенко уйдет из политики по завершению срока его президентства
12:00, 28 ноября 2009Разное
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«Я политику ненавижу»...
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает уйти из политики после завершения срока его пребывания в должности Президента.
Об этом он сказал во время ток-шоу «Большая политика» на телеканале «Интер».
«Я ее ненавижу», – сказал В.ЮЩЕНКО, имея в виду политику.
Вместе с тем он выразил уверенность, что это произойдет лишь через пять лет, после завершения его второй каденции в должности Главы государства.
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