Кандидат в Президенты Украины Сергей ТИГИПКО избран председателем Трудовой партии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали сегодня единогласно 169 делегатов X съезда Трудовой партии Украины, который проходит в Киеве.

Перед этим было принято решение о досрочном прекращении полномочий председателя партии Дмитрия СИРОТЫ.

Как сказал С.ТИГИПКО, выступая перед делегатами съезда после избрания председателем партии, «для меня абсолютно понятно, что старые прогнившие партии должны уйти и дать место новым партиям, новым политикам. Они не справились с ситуацией. Их представители были пять лет президентами, возглавляли правительство. Они не справились и привели к сегодняшнему состоянию».

С.ТИГИПКО отметил, что в современных политических партиях Украины нет внутренней демократии, а также нет профессионалов среди депутатов Верховной Рады Украины, которые представляют те или другие партии. «Партии – массовки для политических лидеров», - заявил он.