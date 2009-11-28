«Наша Украина» поддержит Ющенко на выборах

Партия «Наша Украина» на президентских выборах будет поддерживать Виктора ЮЩЕНКО на пост главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление было принято сегодня на VIII съезде партии «Наша Украина».

«Мы заявляем о своей беспрекословной поддержке Виктора ЮЩЕНКО как кандидата на пост Президента Украины», - подчеркивается в заявлении.

Члены «Нашей Украины» поддерживают намерение Президента В.ЮЩЕНКО баллотироваться на второй срок и приложат все усилия для его победы на выборах. В партии убеждены, что именно В.ЮЩЕНКО является лидером, который предлагает четкие и понятные перспективы для Украины.

«Его мировоззрение и политическая деятельность свидетельствуют о глубокой преданности украинской государственности, традициям и высоком профессионализме», - говорится в заявлении. Члены «Нашей Украины» выразили уверенность в победе В.ЮЩЕНКО на президентских выборах.