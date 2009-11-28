Тимошенко и Янукович не предложат изменения в Конституцию до выборов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что ни премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, ни лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не внесут в Верховную Ради своих законопроектов о внесении изменений в Конституцию до президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня на VIII съезде партии «Наша Украина».

«Я вас заверяю, проект Конституции от ТИМОШЕНКО до 17 января вы не увидите», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что то же касается и лидера Партии регионов В.ЯНУКОВИЧА.

«Они будут играть после 17-го, потому что им нужны частные интересы», - заявил В.ЮЩЕНКО.

Президент также отметил, что он и его команда готовы уже сейчас вносить изменения в Конституцию. По словам В.ЮЩЕНКО, «мы еще не знаем, кто будет Президентом», однако уже сейчас готовы к диалогу, и поэтому он уже внес в парламент свой вариант конституционных изменений.