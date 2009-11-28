В Афганистане разбился вертолет с украинским экипажем

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в восточной провинции Логар, погибли три человека, предположительно, граждане Украины.

Об этом сообщила Газета.Ru.

Ранее представитель афганских властей Дин Мохаммад ДЕРВИШ сообщил, что вертолет логистической фирмы, работающий по контракту с контингентом международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF), совершил вынужденную посадку в афганской провинции Логар, примерно в 75 километрах к югу от афганской столицы. По словам чиновника, «вертолет, принадлежащий компании Supreme Global Service Solution, совершил экстренную вынужденную посадку в уезде Харвар, но уже в среду вечером улетел с места происшествия». По данным СМИ, на борту вертолета находились граждане Украины.

В свою очередь «пресс-секретарь» талибов Забиулла МОДЖАХЕД сообщил представителям СМИ, что вертолет был сбит боевиками этого движения и разбился.

В пятницу спасатели ВВС США заявили об обнаружении в провинции Логар обломков, которые, предположительно, принадлежат пропавшему до этого вертолету. По словам источников, номер серии разбившегося летательного аппарата частично совпадает с номером пропавшего вертолета.

«Последние шесть цифр серийного номера совпадают с цифрами, предоставленными (компанией, зафрахтовавшей пропавший вертолет)», – заявил представитель ВВС США.

Как пишет «Газета по-киевски», летательный аппарат принадлежал частной американской компании Supreme Global Service Solutions, которая поставляет еду для военнослужащих НАТО в Афганистане, а также занимается их тыловым обеспечением.

Все погибшие граждане Украины были членами экипажа вертолета. Кроме них на борту вертолета людей не было.