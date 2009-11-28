Народный депутат Украины, кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК избран лидером партии «Фронт перемен».

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял внеочередной съезд партии «Фронт перемен».

За данное решение проголосовали единогласно все делегаты съезда.

После избрания один из лидеров партии Андрей ИВАНЧУК подарил А.ЯЦЕНЮКУ гаечный ключ и при этом сказал: «Закрутите гайки, и помогите нормально жить стране».

В ответ А.ЯЦЕНЮК отметил, что «все будет работать даже лучше, чем швейцарские часы, все гайки будут закручены».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что партия «Фронт перемен» - «это не бизнес-проект, это не политический проект, это не проект, который предусматривает – дали деньги и стали то ли депутатом, то ли министром, или получили возможность раздавать государственные блага». «Таких партий в Украине хватает, такие партии это наши политические оппоненты – это БЮТ и Партия регионов», - отметил он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, он не хочет быть таким, как эти партии, и будет бороться с политическими оппонентами. «Они – антигосударственный заговор, они партии, которые разрушили Украинское государство», - сказал он, добавив: «И я возглавлю контрреволюцию».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что партия «Фронт перемен» будет государственнической. «Мы не левые и не правые, мы державники», - добавил он. По его словам, «мы будем применять все средства и методы для того, чтобы Украина состоялась, чтобы имела свое государство, а не просто территорию и гимн и герб».

А.ЯЦЕНЮК заметил, что отказал всем, кто предлагал ему присоединиться к старой политической системе. «Стояли очереди с чемоданами, олигархами и всеми прочими прелестями», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК также отметил, что государственная власть в Украине будет «национализирована и будет принадлежать 46 миллионам украинцев».

Он подчеркнул, что «номера в списке партии не продаются». По его словам, если бы было иначе, то «вы бы видели как сидят за мной несколько олигархов».

Перед членами партии он поставил основные задания – воспитать новую «касту государственных управленцев» и убедить «46 миллионов украинцев, что мы не неполноценная нация».

На съезде среди выступивших в поддержку А.ЯЦЕНЮКА были бывший заместитель министра внутренних дел Владимир ХОМЕНКО, а также генеральный директор николаевского судостроительного завода «Океан» Николай РОМАНЧУК.

Партия «Фронт перемен» поддержала А.ЯЦЕНЮКА как кандидата на пост Президента Украины.