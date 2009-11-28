В Украине эпидемия гриппа унесла жизни уже 417 человек

В Украине по состоянию на 27 ноября количество умерших от гриппа, острых респираторных заболеваний и их осложнений (пневмонии и т.п.) возросло до 417 человек.

В том числе за последние сутки умерли 3 чел. – в Ивано-Франковской, Львовской и Черкасской областях.

Общее количество заболевших с начала эпидемии составляет 1 млн. 783 тыс. 877 чел; за последние сутки - 32 тыс. 331 чел.

Эпидемический порог остается превышенным в Закарпатской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Сумской, Хмельницкой, Черниговской, Черновицкой областях, а также в городе Киеве.