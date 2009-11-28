Яценюка не интересует должность премьер-министра

Лидер партии «Фронт перемен», кандидат в Президенты Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что его не интересует должность премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

В частности, по словам А.ЯЦЕНЮКА, «меня не интересуют должности премьер-министра Украины, министра иностранных дел, председателя Национального банка или председателя Верховной Рады». Он отметил, что «я не за это иду на выборы, не для этого сформирована политическая партия».

А.ЯЦЕНЮК сказал, что никого не собирается поддерживать. «Я не собираюсь торговать голосами», - сказал он.

По его словам, он не пойдет «на этот политический базар» ради того, чтобы «разменять голоса на должность, например, премьер-министра, потому что это значит, что я такой же политический предатель и мелкий торгаш, потому что взял чужие голоса и поменял на должность».

Как отметил А.ЯЦЕНЮК, «единственный базис для любых переговоров после выборов - это роспуск парламента».

По его словам, сегодня политики «уже доят теленка, который еще не родился».