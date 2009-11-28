В Польше вступил в силу закон о “химической кастрации”

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ подписал закон о введении фармакологического лечения (так называемой химической кастрации) педофилов.

Как передает корреспондент УНИАН, закон предусматривает принудительное фармакологическое лечение для лиц, которые изнасиловали детей младше 15 лет или совершили инцест.

Усиливается также наказание за такое преступление – как минимум до 3 лет тюрьмы.

В других случаях необходимость фармакологической терапии осужденного будет определять суд, который будет принимать это решение за 6 месяцев до того, как осужденного должны выпустить на свободу.

Как сообщал УНИАН, ранее закон о “химической кастрации” педофилов поддержали обе палаты польского парламента.

В Украине введение “химической кастрации” педофилов уже поддержал Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

***Химическая кастрация для педофилов и насильников применяется во многих европейских странах мира и некоторых американских штатах. Сексуальным преступникам делают инъекции специальных препаратов, которые подавляют либидо.