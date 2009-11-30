Винский возглавил партию "Народная власть"

Лидер народно-патриотического объединения "За демократию и справедливость" Иосиф ВИНСКИЙ избран председателем партии "Народная власть".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе этой организации, такое решение было принято на третьем съезде партии "Народная власть".

Съезд также избрал новые руководящие органы партии и утвердил новую партийную программу.

"Все основные партии сегодняшней Украины - созданы или куплены олигархами и защищают их интересы. Единственный выход из этой ситуации - изменить всю нынешнюю систему, разорвав цепочку "олигархи - политика - власть - государство", - сказал И.ВИНСКИЙ, выступая перед делегатами съезда.

В соответствии с принятой на съезде программой, целью партии "Народная власть" является развитие демократической и справедливой Украины без олигархов.

В частности, программа народников декларирует такие цели, как создание новой рыночно-плановой экономики, при которой государство прогнозирует развитие экономики и общества на 10 и больше лет вперед, а также сосредоточение в руках государства 20-30 ключевых монополий.

Среди целей партии также национализация стратегических предприятий, приватизированных противозаконно, возвращение в государственную собственность путем выкупа тех предприятий, которые были приватизированы за бесценок. Но, отмечается в программе, национализация не коснется ни одного предприятия, которое было построено "с нуля" частным бизнесом.

Партия также считает необходимым ликвидировать огромный разрыв в уровне доходов между несколькими тысячами сверхбогатых и миллионами бедных граждан с помощью механизмов перераспределения. "Социальная справедливость – одно из важнейших условий для успешного развития Украины. Разрыв в доходах между самыми богатыми и самыми бедными прослойками населения страны будет постепенно сокращаться и будет составлять не 1:40, как сегодня в Украине, а 1:5 - 1:6, как это сейчас в большинстве европейских стран", - говорится в программе партии.

Кроме того, "Народная власть" планирует ввести конституционную норму об обязательной почасовой оплате труда. "Размер минимальных зарплат и пенсий ни при каких условиях не будет меньше прожиточного минимума", - отмечается в программе.

"Современная Украина демонстрирует не развитие, а глубокую деградацию, превратившись в страну с разрушенной экономикой и бедным народом. Основная причина подобного положения вещей в современной Украине заключается в том, что государство и власть работают на узкий круг олигархов и кланов, а не на все общество, убивая тем самым главные принципы здорового общества: право и справедливость. Мы приложим все усилия, чтобы построить такую страну, которой заслуживает наш народ: без коррупции и произвола властных чиновников и судей, с достойным уровнем жизни и равными возможностями для всех, с заботой государства о каждом и с ответственностью каждого перед государством. За нами правда, мы обязательно победим!", - заявил И.ВИНСКИЙ.