ДАЙДЖЕСТ СМИ за 30 ноября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «За три квартала украинцы отнесли в туристические компании 5,7 млрд гривен», в котором пишет - в распоряжении газеты оказались данные о доходах туристических компаний за 9 месяцев текущего года. Как и в прошлом году, более половины оборота туротрасли приходится на столичные туркомпании. Объяснить такой показатель несложно, ведь доходы киевлян выше, чем жителей регионов…

http://delo.ua/biznes/rynki/za-tri-ukraincy-otnesli-v-turisticheskie-5-mlrd-134593/

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Также «Дело» в материале «У Фирташа отсудили 100 га земли» пишет - Родовид Банк отсудил за долги у бизнесмена Дмитрия Фирташа участок земли в Киеве площадью 113 га. В марте 2007 года Фирташ приобрел эту землю за 1 млрд. грн.

http://delo.ua/dengi/banki/u-firtasha-100-ga-zemli-134608/

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«Дело» в публикации «Страховщикам придется потратиться на новое программное обеспечение» пишет - с начала 2010 года Госфинуслуг намерена существенно ужесточить требования к составлению отчетности страховых компаний. Об этом свидетельствует проект распоряжения Комиссии, опубликованный ею для обсуждения. Если документ вступит в силу, для выполнения требований регулятора страховщикам придется усовершенствовать свое программное обеспечение. По данным Лиги страховых организаций, модернизация ПО каждой компании обойдется в 350-500 тыс. гивень…

http://delo.ua/dengi/strahovanie/strahovcshikam-pridetsja-potratitsja-na-novoe-obespechenie-134601/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Украинцы повысили тонны» пишет – украинские добытчики руды пытаются усилить позиции на крупнейшем рынке сбыта – в Китае. Металлурги начали использовать крупнотоннажные суда класса Capesize вместо в два раза меньших Panamax. Это позволит им минимум на треть снизить стоимость транспортировки и на 10% – конечную цену продукции. А в перспективе украинские компании могут стать третьими по величине поставщиками руды на китайском рынке, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1283744

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Методом льгот и жесткого контроля» пишет – правительство разработало антикризисную программу в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Для этого МинЖКХ предложило с 2010 года освободить теплоснабжающие предприятия от уплаты пени за долги по газу, оставлять им НДС и усилить госрегулирование. По мнению экспертов, эти инициативы необходимо было вводить еще два года назад. Впрочем, принятие закона до конца этого года маловероятно, говорят они…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1283766

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Крым отсудил акциз» пишет - Окружной административный суд Крыма признал незаконным решение Кабинета министров взыскать в госбюджет акцизный сбор, который парламент Крыма пообещал вернуть алкогольным компаниям. В Кабмине планируют оспорить судебное решение, чтобы затянуть выплату компенсаций акциза до конца года. Участники рынка отмечают, что теперь они будут наращивать объемы производства в ущерб модернизации и отчислениям в развитие инфраструктуры…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1283759

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Издание «Экономические известия» в публикации «Европа обелила наших авиаторов» пишет - Еврокомиссия отменила для четырех украинских авиакомпаний запрет летать в страны ЕС. Это фактически сняло угрозу массового попадания в черные списки Евросоюза остальных отечественных авиаперевозчиков. Однако не все амнистированные авиакомпании смогут в полной мере воспользоваться правом летать над Европой…

http://eizvestia.com/markets/full/4186413

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«Экономические известия» в публикации «Украина опаздывает с заводом» пишут - на этой неделе начнет свою работу межведомственная комиссия по выбору компании-партнера для сооружения завода по фабрикации ядерного топлива на территории Украины. Как считают эксперты, комиссия объявит победителя после завершения президентских выборов. И дело не в объеме работ - украинскими энергетиками уже давным-давно изучены предложения обоих претендентов в лице американской Westinghouse и российского ОАО ТВЭЛ, а процесс выбора партнера первоначально планировалось завершить еще до 15 июля этого года. Однако, как и ожидалось, отечественная ядерная энергетика в год перед президентскими выборами оказалась картой в политической игре…

http://eizvestia.com/markets/full/4186385

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«Газета по-киевски» в материале «Звезды впали в детство» пишет – в пятницу в шикарном холле отеля «Опера» собрались маститые «тусовщики» из мира шоу-бизнеса и дизайна: Олег Пинчук, супруги Дюденко, Диана Дорожкина, Ольга Сумская и другие, среди которых чиновник Виктор Пилипишин выглядел «белой вороной». Тем не менее, он также нашел, чем удивить собравшихся на творческой акции «Галерея талантов»: оказывается, председатель Шевченковского районного совета коллекционирует клоунов…

http://mycityua.com/articles/high-life/2009/11/30/013956.html

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«Газета по-киевски» в материале «Вас здесь не лечило» пишет – на Западе врачи советуют не идти в больницу с легкими симптомами гриппа – не перегружать врачей. Наш Минздрав призывал идти к медикам каждого чихнувшего, а теперь не платит докторам сверхурочные…

http://mycityua.com/articles/world/2009/11/30/033551.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Зарытые» тайны столицы» пишет – прогуливаясь улицами Киева, вряд ли кто-то задумывается, что под его ногами может быть скрытый город. Многие слышали о существовании недостроенного «сталинского метро» - двойника настоящего, и бывали в пещерах Лавры, но мало кто знает, что это только «вершина айсберга» и под Киевом есть целый неведомый подземный город. Там когда-то были проложены дороги, по которым ездили всадники на лошадях и перевозили пушки, стояли церкви, жили отшельники и промышлявшие разбоем люди. Сейчас по тоннелям гуляют только любители подземного мира - диггеры, а в остатках сталинского метро устраивают... шумные дискотеки и живут бомжи…

http://www.segodnya.ua/news/14097710.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Авторынок: в сентябре нужно было брать Хонду, а сегодня Фольксваген…» пишет - желающим купить авто по максимально низкой цене нужно внимательно отслеживать новости брендов, а также прислушиваться к внутреннему голосу, который даст сигнал об окончании «шары»…

https://economics.unian.net/rus/detail/27579

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Двойной тариф» пишет – госкомпания «Российские автомобильные дороги» («Автодор») предлагает россиянам дважды оплатить строительство дорог. Сначала она хочет получить от государства 880 млрд руб. на их строительство, а затем собирать плату за проезд…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/11/30/220124

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Также «Ведомости» в публикации «Формула бензина» пишут – изданию стала известна формула для расчета оптовых цен на нефтепродукты, разработанная Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Ее применение приведет к снижению цен на топливо примерно на 15%

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/11/30/220128

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Издание «Известия» в публикации «Теракт по расписанию» пишет – подрыв "Невского экспресса", следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург, унес жизни как минимум 25 человек. Судьба еще шестерых неизвестна. 92 пассажира ранены. Два вагона отцепились, сошли с рельсов и перевернулись. Корреспонденты "Известий" побывали на месте происшествия и в больницах, куда были направлены пострадавшие. О том, что произошло, мы знаем из первых уст. Но главный вопрос: кто стоит за этим терактом, как две капли похожим на взрыв этого же поезда в августе 2007 года?..

http://www.izvestia.ru/incident/article3135924/

(УНИАН)