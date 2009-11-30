АНОНС на 30 ноября

Круглый стол на тему: «Создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС: изменения условий торговли и влияние на бизнес». Организаторы - Государственный департамент по вопросам адаптации законодательства, Европейская правовая группа, ТППУ и Международный центр перспективных исследований.

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Состоится Круглый стол Украинской национальной ипотечной ассоциации при поддержке РА "Харизма" на тему: "Как вернуть доверие к банкам – миссия выполнима?". В работе круглого стола примут участие представители Национального банка Украины, УКБС УНИА, ведущих украинских банков, специалисты по социальным коммуникациям и управлению имиджем.

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Состоится заседание Согласительного совета ВРУ.

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11-00 - Состоится пресс-конференция на тему: «Укрепление гривни. Ситуация на валютном рынке Украины». Участники: экс-заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Яременко; ректор Национальной академии управления Сергей Ерохин; старший эксперт Бюро экономических и социальных технологий «Бест» Владислав Комаров («Главред-медиа», ул. Сретенская, 2/8).

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Пресс-конференция на тему: «Нерациональное использование бюджетных средств на закупку лекарств». Участники: Юрий Сухов, правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики; Зоя Крушинская, зам.директора Департамента развития медицинской помощи, начальник отдела первичной и вторичной медицинской помощи Минздрава Украины; Раиса Сорочинская-Кириленко, председатель подкомитета по вопросам медицинского страхования и контроля за выполнением государственных программ в отрасли здравоохранения Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения; Александр Ларин, директор Центра эндокринной хирургии; Валентина Очеретенко, председатель Совета Украинской Диабетической Федерации.

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Начнутся комитетские слушания на тему: «Социальная ответственность бизнеса: украинские реалии и перспективы». Организатор: парламентский Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

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14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Издательство Free Media Ukraine презентует новый журнал «БЛИК. ТОП-300 богатейших людей Украины». Участники: руководитель департамента международных проектов Adevarul Holding (Румыния, материнская компания издательства FMU) директор FMU Ярослав Черныш; главный редактор «ТОП-300» Андрей Черников; председатель аналитического департамента инвестиционной компании Phoenix Capital Дмитрий Романович. Участники презентуют новый журнал, который содержит информацию о 300 самых богатых людях Украины и об оценке стоимости их активов (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям

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Состоятся слушания парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства на тему: «Социальная ответственность бизнеса. Украинские реалии и перспективы». Участники: Н.Королевская, председатель Комитета ВРУ по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства; Р.Ригер, директор Программы развития ООН в Украине; Т.Додд, советник по вопросам КСО, директорат по промышленности и предпринимательства ЕК; В.Пантелеенко, зам.мнистра экономики Украины; Д.Мендоза-Вильсон, председатель организационного комитета сети Глобального договора / директор по международным связям и отношениям с инвесторами, группа СКМ; А.Мирошниченко, вице-президент Конфедерации работодателей Украины.

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Круглый стол на тему: «Изменения, произошедшие в сфере защиты прав потребителей в Украине», по случаю подведения итогов деятельности первого в Украине проекта, посвященного защите прав потребителей и информированию потребителей об их правах «Сообщество Потребителей и Общественные Объединения» и финансируемого ЕС и Программой Развития ООН. В программе также пресс-конференция при участии Жозе Мануел Пинту Тейшейра, посла, председателя Представительства ЕК в Украине, Рикарди Ригер, директора Представительства Программы Развития ООН в Украине и Клавдии Максименко, менеджера проекта «Сообщество Потребителей и Общественные Объединения».

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