В еврозоне индекс экономического доверия в ноябре вырос до 88.0 п.

Еврозона. Индекс экономического доверия в ноябре 2009 года вырос до 88.0 п. с 86.1 п. октябре текущего года.

Еврозона. Индекс делового климата в ноябре 2009 года понизился на 1.56 пункта против падения на 1.79 пункта в октябре.

Европейский бизнес верит в будущее. И хотя выход из кризиса торзимозится, в целом – это положительный момент.