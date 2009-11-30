В еврозоне индекс экономического доверия в ноябре вырос до 88.0 п.
10:21, 30 ноября 2009Разное
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Еврозона. Индекс экономического доверия в ноябре 2009 года вырос до 88.0 п. с 86.1 п. октябре текущего года.
Еврозона. Индекс делового климата в ноябре 2009 года понизился на 1.56 пункта против падения на 1.79 пункта в октябре.
Европейский бизнес верит в будущее. И хотя выход из кризиса торзимозится, в целом – это положительный момент.
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