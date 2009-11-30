Главное на 30 ноября (день)

Финансы

Временная администрация будет вводиться в банки, адекватность регулятивного капитала которых ниже 7%. Это предусмотрено в изменениях к Положению о применении Национальным банком Украины мер влияния за нарушение банковского законодательства, утвержденных постановлением НБУ №569 от 29 сентября 2009 г. (регистрация в Минюсте - 18 ноября 2009 г.).

«Национальный банк обязан назначить временную администрацию банка в случае несоблюдения им норматива адекватности регулятивного капитала/платежеспособности, установленного Нацбанком, и снижения его до значения ниже, чем 7%", - говорится в документе НБУ.

Кроме того, Нацбанк уточнил, что он имеет право вводить временную администрацию в случае наличия хотя бы одного из оснований, предусмотренных частью второй статьи 75 Закона «О банках и банковской деятельности» (в законе указано 10 таких оснований - УНИАН).

В Положении уточнен Порядок введения моратория на удовлетворение требований кредиторов банка. В частности указывается, что на протяжении действия моратория запрещается не только осуществление взыскания на основании исполнительных документов и других документов, по которым осуществляется взыскание, но и запрещено проведение мероприятий, направленных на обеспечение такого взыскания.

Положение добавлено главами, которыми определен порядок согласования Национальным банком продажи и передачи активов, а также обязательств банка, в котором введена временная администрация.

Во вторник, 1 декабря, Конституционный Суд Украины обнародует принятое 24 ноября Решение по делу согласно конституционному представлению Президента Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) положений пункта 11 раздела ІІІ «Заключительные положения» Закона Украины «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Конституционного Суда Украины.

По мнению автора ходатайства, положения пункта 11 раздела III „Заключительные положения“ Закона №639 относительно установления особенностей поддержки Национальным банком Украины ликвидности коммерческих банков, предоставивших кредиты сельскохозяйственным товаропроизводителям, из-за соответствующих инструментов рефинансирования противоречат части четвертой статьи 13, статьи 41 Конституции Украины. Президент Украины также отмечает, что новационные нормы указанного пункта не отвечают определенному в статьях 99, 100 Конституции Украины статусу Национального банка Украины и гарантиям его самостоятельности в проведении денежно-кредитной политики.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,98 грн./долл., продают – по 8,08 грн./долл., курс почти не изменился по сравнению с 29 ноября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,90-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,05-8,13 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках не изменился по сравнению с 29 ноября, и сегодня составляет 11,96 грн./евро, продажи – повысился на 0,6% - до 12,22 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,89-12,05 грн./евро, по продаже - в пределах 12,07-12,36 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 29 ноября, понизился на 0,3% и составляет в среднем 0,2692 грн./рубль, курс продажи – повысился на 1,7%, до 0,2816 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2250-0,2750 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2770-0,2900 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,97 грн./долл., продажи – 8,08 грн./долл. Курс почти не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,92-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,06-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева незначительно изменился, по сравнению с 29 ноября, и сегодня составляет 11,98/12,18 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,81-12,05 грн./евро, по продаже – в пределах 12,07-12,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 29 ноября, понизился на 1,1% и сегодня составляет 0,2670 грн./рубль, продажи – повысился на 1,5%, до 0,2811 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2250-0,2750 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2770-0,2900 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,92/8,01 грн., евро – 11,95/12,20 грн., рубль – 0,2250/0,2850 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,95/8,12 грн., евро – 11,70/12,25 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,98/8,08 грн., евро – 11,95/12,25 грн., рубль – 0,2720/0,2820 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0215/8,0410, к 12:00 цены снизились до 8,0025/8,0125 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2750/0,2758, а к 12:00 цены упали 0,2743/0,2750. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 29,1299 (-0,5201).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,5020/1,5022, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 12,0555/12,0880, к 12:00 цены ушли вниз - 12,0270/12,0485.

Новости ТЭК

Задолженность предприятий тепловой коммунальной энергетики Украины за потребленный в новом отопительном сезоне - с 1 октября 2009 г. - газ, по состоянию на 27 ноября превысила 1,02 млрд. грн., уровень оплаты - 25%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что долги предприятий ТКЭ перед ДК «Газ Украины» за газ, потребленный на протяжении прошлого отопительного сезона - с 1 октября 2008 года, уменьшаются слишком медленно и, по данным оперативного мониторинга, по состоянию на 27 ноября превышают 2,22 млрд. грн., оплата - 75%.

Кроме того, долг АЭК «Киевэнерго» за природный газ, потребленный за 2008-2009 гг., составляет 793,8 млн. грн., оплата в 2009 г. - 68%.

ДК "Газ Украины" отмечает, что значительная задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики за потребленный природный газ осложняет аккумуляцию НАК «Нафтогаз Украины» средств для своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ.

Наибольшие долги за газ с 1 октября 2008 г. имеют предприятия ТКЭ Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской областей, г. Киева (без АЭК «Киевэнерго»), Черкасской, Ривненской, Черниговской, Житомирской областей.

Также в сообщении отмечено, что неудовлетворительные расчеты за газ являются следствием низкого уровня финансово-хозяйственной деятельности предприятий ТКЭ и неэффективного руководства ими со стороны местных органов власти.

В 2010 году Украина планирует экспортировать 11,35 млрд. кВт/ч электроэнергии.

Об этом сказано в окончательном варианте проекта Баланса спроса и предложения по ОЭС на 2010 год, текстом которого располагает УНИАН.

Прогноз учитывает максимальную замену бытового потребления газа и нефтепродуктов на электроэнергию. При этом в балансе не уточняются конкретные объемы экспорта электроэнергии по каждому традиционному направлению.

Начиная с 2006 года Украина снижала объемы экспорта электроэнергии: в 2007 году – на 11,8%, в 2008 году – на 14,5%. В текущем году, с утратой молдавского рынка, объемы экспорта по итогам января-октября обрушились на 51,8% - до 3,2 млрд. кВт/ч.

Наиболее приближенный к прогнозной цифре 2010 года объем экспорта был зафиксирован в 2006 году, когда Украина благодаря выходу на белорусский рынок экспортировла 10 млрд. 436,9 млн. кВт/ч электроэнергии, что на 24,9% или 2 млрд. 78,8 млн. кВт/ч превышало показатель 2005 года.

Кабинет министров Украины введет учет использованного населением в быту природного газа и сократит расходы Государственного бюджета на субсидии и льготы для его оплаты.

Об этом говорится в правительственном законопроекте "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" (№3013 от 26 ноября т.г.), текст которого размещен на сайте Верховной Рады.

Как сказано в пояснительной записке к документу, до 80% объема всего газа, потребляемого населением, рассчитывается счетчиками.

Таким образом, введение учета использованного природного газа у 20% абонентов путем установки счетчиков газа позволит уменьшить объемы его потребления в быту и сэкономить бюджетные средства, предназначенные на льготы и субсидии.

Учет природного газа для всех категорий потребителей правительство планирует ввести для установления контроля за использованием ресурсов природного газа импортного происхождения и природного газа собственной добычи. Это необходимо для обеспечения потребности в нем населения и предприятий теплоэнергетики, предоставляющих услуги населению с использованием этого ресурса.

Международные новости

Руководство Объединенных Арабских Эмиратов готово помочь Дубаю рассчитаться с долгами "по каждому отдельному пункту". Об этом со ссылкой на неназванный высокопоставленный официальный источник в столице ОАЭ сообщил британский телеканал Sky News. При этом в Абу-Даби не намерены "подписываться" под всеми задолженностями эмирата, передает ИТАР-ТАСС.

Абу-Даби будет "рассматривать и выбирать" те случаи, в которых будет предоставлена государственная поддержка. Форма помощи также может варьироваться, указал источник. "Мы проанализируем обязательства Дубая, подходя к каждому случаю в индивидуальном порядке", - отметил чиновник.

Ситуация вокруг долговых обязательств Дубая обострилась в минувший четверг, когда крупнейший государственный фонд эмирата Дубая - Dubai World - обратился к своим кредиторам с предложением отсрочить по крайней мере на 6 месяцев погашения по облигациям одной из дочерних компаний. Речь идет о специализирующейся на жилой недвижимости фирме Nakheel. 14 декабря текущего года оказавшаяся сейчас на грани краха структура должна выплатить 3,5 млрд долл по своим облигациям. Развитие событий в Дубаи потрясло в последние дни мировой финансовый и фондовой рынки. Большие потери зафиксировали акции многочисленных банков, работающих в регионе Персидского залива.

(УНИАН)