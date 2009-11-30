Лужков отсудил у Немцова и "Коммерсанта" 500 тыс. руб.

Замоскворецкий суд Москвы взыскал по 500 тысяч рублей с издательского дома "Коммерсант"и политика Бориса Немцова, удовлетворив иск мэра Москвы Юрия Лужкова о защите достоинства и деловой репутации, передает РИА Новости из зала суда.

Кроме того, согласно решению суда, Немцов и газета обязаны будут опровергнуть недостоверную информацию, опубликованную в интервью политика и распространенную в брошюре "Лужков. Итоги". В исковом заявлении оспаривается достоверность сведений, содержащихся в шести фразах из написанной и изданной Немцовым брошюры "Лужков. Итоги", в которой автор обвиняет столичного градоначальника в ухудшении жизни в Москве за период его нахождения на посту мэра.

Доклад был отпечатан большим тиражом и распространялся у станций метро. Седьмая фраза, опровергнуть которую и компенсировать ущерб от которой требовал Лужков, была опубликована в "Коммерсанте" в сентябрьском интервью Немцова.

В качестве компенсации мэр Москвы требовал по 5 миллионов рублей от издательского дома и Немцова, а также просил суд обязать опровергнуть недостоверные сведения. Судья Замоскворецкого суда огласила резолютивную часть решения, поэтому его мотивы неизвестны.

Суд обязал Немцова опровергнуть несоответствующие действительности и порочащие честь и достоинство мэра и правительства Москвы сведения в газете "Книжное обозрение "в течение 21 дня после выхода полной версии решения.

Кроме того, в ближайшем номере газеты "Коммерсант" в форме сообщения о решении суда должно быть также размещено опровержение заявления, задевающего Лужкова, которое Немцов сделал в своем интервью газете. Таким образом, суд отказал в большей части иска столичного градоначальника и городской администрации, попросив опровергнуть только одну фразу из брошюры и одну фразу из интервью.

Представители ответчиков по иску заявили о намерении оспорить данное решение. Немцов назвал его "позорищем", отметив, что оно "позорит российское правосудие".