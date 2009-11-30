Visa, ПриватБанк и LiqPay сближают людей

Международная платежная система Visa и один из крупнейших украинских банков, лидеров восточноевропейского рынка пластиковых карт Приватбанк объявляют о начале совместной маркетинговой кампании и стратегическом сотрудничестве в продвижении проекта on-line платежей LiqPay на базе технологии Visa Money Transfer (перевод денег с карты Visa на карту Visa – 24/7), который позволяет держателям банковских карт совершать платежи и денежные переводы еще быстрее и безопаснее – с помощью карты, мобильного телефона и Интернета. Об этом говорится в совместном пресс-релизе Приватбанка и Visa, которым располагает УНИАН.

Уникальный платежный он-лайн сервис LiqPay – это инновация Приватбанка, которая объединила в себе технологию Visa Money Transfer и преимущества Интернет- и мобильного каналов. Он позволяет осуществлять он-лайн платежи и денежные переводы при помощи банковской платежной карты, мобильного телефона и Интернета. Сервис доступен для абонентов любого оператора мобильной связи и держателей карт Visa, выпущенных любым банком. Сервис LiqPay был разработан для того, чтобы помочь держателям карт осуществлять платежи и денежные переводы как внутри страны, так и за ее пределы: с одного счета на другой и от клиента к клиенту. Разработчиком и расчетным центром Liqpay выступает ПриватБанк.

«Платежная система Liqpay имеет высочайший уровень безопасности. Каждая транзакция в системе требует подтверждения через динамический пароль, который приходит в виде SMS на номер мобильного телефона, — говорит Александр Дубилет, председатель правления ПриватБанка, — Главное для нас – это удобство клиента: будь у вас евро, доллар, российский рубль или украинская гривна, деньги на карточку переводятся моментально, а комиссия за услуги минимальная. Мы уверены, что партнерство с Visa в развитии уникального платежного сервиса позволит нам уже в ближайшем будущем предложить клиентам совершенно новый уровень банковского обслуживания».

Сервис LiqPay работает на рынке с 2008 года. Он достаточно прост в использовании: для его активации необходима платежная карта, номер мобильного телефона и наличие Интернета. Безопасность платежей и переводов, осуществляемых через LiqPay, обеспечивается тем, что для идентификации клиента вместо номера карты используется система одноразовых динамических паролей. Перевод денежных средств возможен как физическим лицам – держателям карт Visa, так и торгово-сервисным предприятиям.

«Как инновационная компания, Visa поддерживает новые и прогрессивные инициативы банков-партнеров, – отметила Светлана Георбелидзе, глава представительства Visa в Украине. – Мы не расцениваем сервис LiqPay как конкурента услуге Visa по переводу денежных средств с карты Visa на карту Visa. Напротив, его можно назвать стратегическим продолжением Visa Money Transfer, которое сделало услугу еще более легкой в использовании. Она значительно упрощает клиентам управление личными финансами, позволяя производить денежные переводы и платежи максимально удобным и безопасным способом. Мы надеемся, что наши совместные с банком маркетинговые инициативы помогут нашим клиентам по достоинству оценить преимущества нового сервиса».

В рамках сотрудничества Visa и ПриватБанка по продвижению сервиса LiqPaу в Украине используются различные маркетинговые акции, направленные на популяризацию инновационных банковских услуг. Основным путем продвижения сервиса является работа с популярными социальными сетями в Интернете. Это и статьи в блогах, и подключение к Интернет-аукционам, и совместное продвижение с крупными Интернет-торговцами, и широкое распространение малых интернет-магазинов с оплатой через LiqPay. Совместные акции призваны привлечь внимание держателей карт к новому сервису, разъяснить его преимущества и помочь еще проще и быстрее осуществлять денежные переводы внутри Украины, а также с Россией и другими странами СНГ.

В 2000 году ПриватБанк впервые в мире внедрил технологию идентификации клиентов и защиты транзакций при помощи одноразовых динамических паролей, доставляемых на мобильный телефон клиентов. В 2001 году Visa и ПриватБанк внедрили технологию денежных переводов “Person-to-Person” (P2P) между картами Visa.

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Visa

Visa является глобальной платежной системой, которая обеспечивает доступ держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям в более чем 200 странах мира к быстрой, безопасной и надежной сети электронных платежей. Электронные платежи осуществляются посредством глобальной инновационной процессинговой системы VisaNet, которая способна обрабатывать более 10 000 транзакций в секунду, обеспечивая защиту от мошенничества для потребителей и гарантии осуществления платежей для торгово-сервисных предприятий. Visa не является банком, не выпускает платежные карты, не устанавливает комиссии или процентные ставки для потребителей, а также не выдает кредиты держателям карт. В свою очередь, инновационные решения Visa позволяют финансовым организациям предлагать своим клиентам широкий выбор финансовых инструментов, включая дебетовые, предоплаченные и кредитные карточные продукты.

ПриватБанк

Основанный в 1992 году, ПриватБанк является лидером банковского рынка Украины и наибольшим банком с отечественным капиталом. Национальная сеть банковского обслуживания включает более 3 000 филиалов и отделений по всей Украине, в которых обслуживается 334 тысяч корпоративных клиентов, 314 тысяч частных предпринимателей и свыше 12,5 миллионов счетов физических лиц. ПриватБанк - признанный лидер отечественного рынка платежных карт: на сегодняшний день банком выпущено более 18,5 млн. пластиковых карт (около 40% от общего количества карт, эмитированных украинскими банками). В сети обслуживания пластиковых карт работает 6 837 банкоматов, карты банка принимают к оплате свыше 46,6 тысяч торгово-сервисных точек по всей Украины.

В 2009-м году Global Finance седьмой год подряд признал ПриватБанк лучшим банком в Украине.