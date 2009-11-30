Украина может пополнить список несостоявшихся государств

Кандидат на пост президента Украины Сергей ТИГИПКО считает, что Украина может пополнить перечень несостоявшихся европейских.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал решение Еврокомиссии о выделении средств для покрытия бюджетного дефицита Молдовы. За последние три года ЕС оказал этой стране финансовую помощь на сумму около 230 млн. евро. Это самая большая сумма, выделенная в рамках программы «Восточное партнерство» в расчете на душу населения. Планируется, что объем помощи для Молдовы со стороны ЕС значительно возрастет на протяжении следующего периода программы – с 2011 ао 2013 г.

«Молдова остается одной из самых бедных стран континента. Национальная элита явно не справляется с задачами развития государства, которому угрожает полная инкорпорация в состав Румынии. На этом фоне в Брюсселе решили поруководить страной вместо Молдовы. Под таким же внешним управлением находится Албания, Косово, Босния и Герцеговина, Македония – страны, которые в ЕС рассматривают как не способные самостоятельно стать на ноги и порождают проблемы нелегальной миграции и трансграничной преступности», – отметил С.ТИГИПКО.

Он считает, что у Украины есть все шансы самостоятельно стать сильной и успешной страной, но времени на это остается все меньше.

«Россия усиливает давление на соседей. В ЕС также устали ждать, пока молодые нации сами переболеют детскими болезнями. Если мы не консолидируемся в ближайшие несколько лет, риск потери суверенитета будет очень большим», – подчеркнул кандидат в президенты Украины.