ЕС отменяет визовый режим с Сербией, Черногорией и Македонией

Совет министров внутренних дел 27 стран Евросоюза в понедельник принял решение отменить с 19 декабря этого года визовый режим с Сербией, Черногорией и Македонией, сообщил заместитель председателя Еврокомиссии Жак Барро."Я подтверждаю, что совет министров внутренних дел стран ЕС принял сегодня утром решение отменить визы для граждан Сербии, бывшей югославской республики Македонии и Черногории", - сказал он после встречи с президентом Сербии Борисом Тадичем в Брюсселе.

Еврокомиссар по расширению ЕС Олли Рен, назвав решение "великим" днем, отметил, что со вступлением его в силу, молодежь из трех балканских стран сможет встретить католическое Рождество в государствах ЕС. Тадич, со своей стороны, подчеркнул, что решение ЕС "не является подарком", а представляет результат напряженной работы правительства Сербии по обеспечению соответствия необходимым для этого критериям ЕС. По словам президента Сербии, его страна намерена в ближайшее время начать переговоры об интеграции в ЕС, и он надеется, что в скором времени в этом плане появятся другие обнадеживающие новости.