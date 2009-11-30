Предновогодние перевоплощения Stoletov

Каждой культуре, каждой стране и каждой нации свойственны различные вкусы и предпочтения. Например, англичане, сдержанные и очень практичные люди любят во всем порядок и приобрели репутацию консерваторов, а потому очень постоянны. Их излюбленным напитком вот уже на протяжении трех столетий остается джин и, конечно же, виски. Мексиканцы отдают предпочтение текиле, на Кубе ценят ром, а Россия и Украина своим национальным напитком по праву считает «беленькую», то есть – водку. Среди наиболее популярных торговых марок на отечественном рынке вот уже более пяти лет остается ТМ Stoletov, которая в этом году в очередной раз преподнесла сюрприз своим почитателям.

Как считают производители Stoletov - такой богатейшей историей как «беленькая» вряд ли сможет похвастаться любой другой напиток. И именно поэтому следует всегда оставаться интересными для покупателя, чтобы соответствовать имиджу этого продукта.

Свой путь водка начинает еще в 15 столетии, а во времена Екатерины II она считалась самым элитарным напитком в мире. И до сегодняшнего дня не поспоришь с тем фактом, что именно водка остается самым чистым напитком, так как содержит меньше сивушных масел. Но, а если говорить про традиции пития и то, насколько она популярна за пределами СНГ, то тут вообще отдельная история. Водка настолько закрепилась в сознании иностранцев, как наш национальный напиток, колоритный, яркий, с богатыми традициями, что многие едут к нам, чтобы отведать беленькую, после чего поездка для них становится не просто воспоминанием на всю жизнь, а потрясением, последствия которого будут преследовать иностранного гостя до конца дней его. Кстати в России уже действует не один музей водки.

Отечественная торговая марка Stoletov, производство которой сосредоточенно в 40 километрах от Днепропетровска в городе Синельниково, на протяжении пяти лет является любимым напитком украинского покупателя, без которой не обойдется ни одно застолье или просто встреча друзей. Высокое качество водки обусловлено несколькими факторами, которые являются неизменной аксиомой для производителя Stoletov. Во-первых, производство осуществляется на самом современном и высокотехнологичном предприятии, оснащенном итальянским оборудованием. Последняя модернизация оборудования и увеличение мощности завода (увеличилась в два раза!) были проведены весной 2008 года. Во-вторых, большое внимание уделяется спирту и воде, а именно, поставщиком спирта является один из лучших спиртзаводов в Украине - Новоселовский спиртзавод. Фильтрация воды проходит самотёком - смесь протекает через угольные колонны под естественным давлением с высоты 12 метров, тем самым не нарушается структура, она остается «неповрежденной». В-третьих – это уникальная особенность Stoletov, над которой работал не один технолог – озонирование! Озонирование – это современная технология (кстати, очень распространенная на Западе) придающая водке необычайную мягкость.

Торговый Дом АРДА, производитель ТМ Stoletov постоянно совершенствует не только содержимое, но и бутылку. Так, следуя последним модным тенденциям, желая сделать «обертку» более яркой, а бутылку еще более защищенной, Stoletov в конце 2009 года поставит на полки магазинов бутылки с новым концептом дизайна этикетки и более технологичным колпачком. Теперь это яркая и привлекающая внимание этикетка и колпачок с индикатором вскрытия. «Мы учитываем потребности нашего покупателя и, стараемся активно реагировать на внешние и внутренние изменения рынка, - говорит бренд-менеджер ТМ Stoletov Владислав Христенко, - мы делаем наш продукт не только высококачественным, но работаем над тем, чтобы более выгодно позиционировать наш бренд, обновляя дизайн и делая его по-современному стильным и защищенным. Это позволит вывести его на новый вектор развития, усилить, и акцентировать внимание потребителей на ТМ Stoletov. Уверен, что эти изменения придутся всем по вкусу, - отметил Влад».