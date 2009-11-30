Анонс на 1 декабря

10-00 - Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины (ул..Грушевского, 5).

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- Планируется рабочая поездка Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко во Львовскую область. Ожидается, что Премьер примет участие в торжественном запуске первого рейса нового экспресс-поезда «Львов-Ривне». Также при участии Премьера состоится торжественный запуск львовского городского рельсового автобуса. Эти торжества будут проходить на центральном железнодорожном вокзале во Львове. Ю.Тимошенко также осуществит поездку рельсовым автобусом от станции «Центральный железнодорожный вокзал» до станции «Сихив».

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9-30 - Круглый стол по обсуждению методики составления прогнозных балансов спроса и предложения зерновых культур в Украине, которая разработана украинскими специалистами в рамках партнерской программы ООН (FAO/TCI) и ЕБРР. Организаторы: ИА "АПК-Информ" совместно с ООН (FAO/TCI) и ЕБРР при поддержке Минагрополитики. Участники: Ю.Мельник, министр аграрной политики Украины; Ж.Меттетал, директор по агробизнесу ЕБРР; Д.Приходько, экономист Инвестиционного центра FАО; С.Стоянов, ген.директор УАК; В.Клименко, президент УЗА и другие. Также в рамках круглого стола будет проведена пресс-конференция при участии Ж.Меттетал (Минагрополитики Украины, ул. Крещатик, 24, зал коллегий, каб. 408).

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10-00- В Конституционный Суд Украины обнародует принятое 24 ноября Решение по делу по конституционному представлению Президента Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) положений пункта 11 раздела ІІІ «Заключительные положения» Закона Украины «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». Судья-докладчик по делу - Виктор Шишкин (ул..Жилянская, 14).

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10-00 - Состоится брифинг председателя Госавиаадминистрации Украины Александра Давыдова на тему: «Исключение украинских авиакомпаний из «черного списка» ЕС». В работе также примут участие: первый зам.председателя Госавиаадминистрации Алексей Овчинников и начальник управления инспекции Госавиаадминистрации Юрий Блаженков. (Минтранссвязи, п-кт Победы, 14, к. 303).

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11-00- Пресс-конференция на тему: «Ведение агробизнеса в Украине перспективы 2010 года», на которой будут проанализированы перспективы роста инвестиций в будущем году в аграрный сектор экономики, и проведена оценка результатов хозяйствования в 2009 году. Участники: Алекс Лисситса, президент Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ); Кирилл Севрюков, директор представительства «РОСТСЕЛЬМАШ» в Украине; Сергей Федоренко, председатель наблюдательного совета компании «Сахарный союз «Укррос» (Конференц-зал "РБК-Украина", ул.Грушевского, 10).

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12-00- Пресс-конференция на тему: «Украина - страна потерянных инвестиций или экономически привлекательный регион? Что зависит от выборов?». Приглашены: Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ; Валерий Новицкий, зам.директора Институту мировой экономики и международных отношений НАН Украины; Александр Рябченко, директор Международного института приватизации управления собственностью и инвестиций («ИнтерМедиа консалтинг», ул.Б.Хмельницкого, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо»).

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13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция председателя АТКУ Виталия Яковенко на тему: «Зима 2009-2010: рейтинг городов претендентов на техногенные аварии в ЖКХ». Во время пресс-конференции будут названы города с наибольшей вероятностью техногенных аварий, а также представлен ряд инициатив Ассоциации по решению проблем теплоснабжения жителей украинских городов (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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13-30 - Круглый стол на тему: "Перспективы для бизнеса при сокращении срока возврата валютной выручки в страну". Участники: председатель Совета предпринимателей при КМУ Оксана Продан; первый зам.председателя комитета ВРУ по вопросам финансов и банковской деятельности, председатель совета Ассоциации украинских банков Станислав Аржевитин; партнер правовой группы "Павленко и Побережнюк" Лариса Побережнюк, управляющий партнер ЮК "Ol&Rust", адвокат Роман Хрустенко («Интерфакс-Украина», ул. Рейтарская, 8/5-а).

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14-00 - Состоится митинг-пикет возле здания Печерского районного суда г. Киева против начала преследований активистов обманутых инвесторов «Элита-Центр». 1 декабря Печерский районный суд рассмотрит дело по обвинению председателя правления общественной организации «Центр правозахисту» Юрий Федоренко в «неповиновении сотрудникам милиции» (ст. 185 Кодекса об административных правонарушениях) (ул.Крещатик, 42-а).

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16-00 - 17-00 - В Гостаможслужбе состоится „прямая” телефонная линия по проблемным вопросам в сфере таможенного дела.

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- Министр иностранных дел Украины Петр Порошенко примет участие в заседании Совета министров ОБСЕ, которое состоится 1-2 декабря в г. Афины (Греция). В рамках заседания П.Порошенко проведет ряд двусторонних встреч с главами внешнеполитических ведомств государств - участниц ОБСЕ. На заседании Совета министров ОБСЕ состоится передача председательства в этой организации от Греции к Казахстану.

- 1-3 декабря в Украине с государственным визитом будет находиться Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. По результатам визита планируется подписать ряд документов, в частности, совместную декларацию президентов Украины и Бразилии, а также соглашение о передаче осужденных лиц, о частичном отказе от виз, соглашение в отрасли образования, а также о воздушном сообщении. В рамках визита Президент Бразилии также проведет встречи с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко и председателем Верховной Рады Владимиром Литвиным. Также, по программе визита, состоится украинско-бразильский бизнес-форум.