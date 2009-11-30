Главное на 30 ноября

Хроника дня *** Главные новости второй половины дня: Moody`s сохранило негативный прогноз по банковской системе Украины; Совет НБУ одобрил перечисление в госбюджет 608 млн. грн. прибыли за январь-сентябрь; НКРЭ повысила розничные тарифы энергоснабжающих компаний на декабрь на 1%; КМУ принял постановление о недопущении уменьшения размеров пенсий и соцвыплат

Финансы: Moody`s сохранило негативный прогноз по банковской системе Украины

Международное рейтинговое агентство Moody`s сохранило негативный прогноз по банковской системе Украины.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Moody`s.

Согласно сообщению, в среднесрочной перспективе банковская система Украины остается уязвимой на фоне продолжающегося финансово-экономического кризиса.

Кроме того, Moody`s обеспокоено необходимостью увеличения капитализации украинских банков, а также их прибыльностью и ухудшением ликвидности из-за низкого уровня доверия вкладчиков.

Moody`s прогнозирует отсутствие позитивных изменений в банковской системе Украины ближайшие 12-18 месяцев.

Рейтинговое агентство подчеркивает, что экономика Украины наиболее пострадала от кризиса. Спад ВВП страны в 2009 году ожидается на уровне около 12%. Это имеет прямые последствия для банков, так как в данных неблагоприятных макроэкономических условиях украинские заемщики испытывают трудности с обслуживанием своих долгов.

«Хотя украинская экономика и демонстрирует некоторые ранние признаки оживления, любое такое улучшение, вероятно, повлияет на банковскую систему с опозданием. Банки в настоящее время сокращают балансы, и Moody`s не ожидает роста украинской банковской системы до конца 2010 года», - отмечается в сообщении.

Совет НБУ одобрил перечисление в госбюджет 608 млн. грн. прибыли за январь-сентябрь

Совет Национального банка Украины одобрил перечисление в государственный бюджет 608 млн. гривен фактического превышения сметных доходов над сметными расходами Нацбанка за январь-сентябрь 2009 года.

Как сообщил журналистам член Совета НБУ Юрий ПОЛУНЕЕВ, соответствующее решение было принято сегодня, 30 ноября т.г.

"Совет поддержал решение о пересмотре сметы НБУ относительно превышения реальных, фактических доходов Нацбанка над расходами. На 1 октября превышение составило 608 млн. гривен. Эти 608 млн. гривен должны быть перечислены в госбюджет", - сказал Ю.ПОЛУНЕЕВ.

Кроме того, по его словам, Совет НБУ инициировал реструктуризацию долга Кабинета министров перед Нацбанком на сумму около 1 млрд. долл. облигациями внутреннего государственного займа (в 1992-1996 годах Нацбанк выдавал правительству кредиты, в том числе и для финансирования дефицита госбюджета. На протяжении нескольких лет правительство не проводило обслуживание и погашение своих обязательств. – УНИАН). При этом предполагается, что процентная ставка при реструктуризации такого долга не будет значительно превышать уровень прогнозируемой на 2010 год инфляции (9,7%).

Совет НБУ назначил Василия Пасичника заместителем председателя Нацбанка Совет Национального банка Украины (НБУ) назначил члена правления Нацбанка Василия ПАСИЧНИКА заместителем председателя НБУ.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

На заседании также был согласован вопрос об отставке по собственному желанию Александра САВЧЕНКО с должности заместителя председателя Национального банка Украины.

НБУ ужесточил санкции за нарушение банками валютного контроля

Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил санкции за нарушение банками правил осуществления валютного контроля. Это предусмотрено Постановлением Нацбанка №654 от 5 ноября 2009 года (регистрация в Минюсте 24 ноября т.г.), которым вносятся изменения в Положение о валютном контроле.

В случае, если банк нарушит порядок информирования о нарушении резидентами и нерезидентами законодательства, связанного с проведением ими валютных операций, это будет караться наложением штрафа в размере 120 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 грн.), то есть - 2040 грн. На сегодня штраф за такого рода нарушения составляет 40 минимумов или 680 грн.

За перекручивание либо сокрытие информации при осуществление функций валютного контроля, Нацбанк будет накладывать штрафы в размере 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или 1700 грн.(на сегодня штраф составляет 20 минимумов или 340 грн.).

За несоблюдение сроков информирования о выявленных нарушениях будут взиматься штрафы в размере 3% (на сегодня 1%) от соответствующей валютной операции, но не менее чем на 60 минимумов, или 1020 грн. и не более, чем на 120 минимумов, или 2040 грн.

Китай отказал ЕС в укреплении юаня Китай отклонил очередные призывы мирового сообщества допустить укрепление юаня, заявив, что оно может подорвать рост местного ВВП и угрожать возрождению мировой экономики.

После встречи в представителями ЕС - главой ЕЦБ Жан-Клодом Трише, председателем Еврогруппы Жан-Клодом Юнкером и еврокомиссаром по экономическим и денежно-кредитным вопросам Хоакином Альмунией - премьер Китая Вэнь Цзябао назвал неоправданными предъявляемые Пекину требования отказаться от фиксированного курса юаня к американскому доллару.

Он вновь подтвердил намерения китайского руководства принимать собственные решения по валютным вопросам, отметив что на данный момент юань в целом является стабильным.

"На фоне нынешнего финансового кризиса, редкого по историческим меркам масштаба, сохранение базовой стабильности обменного курса юаня идет на пользу экономическому развитию Китая и идет на пользу восстановлению мировой экономики", - заявил Вэнь.

"Сегодня некоторые страны, с одной стороны, хотят укрепления юаня, но с другой стороны, участвуют в бесцеремонном торговом протекционизме против Китая", - сказал он.

Прошедший саммит, как рассчитывал ЕС, должен был подтвердить роль европейского регионального блока на международной арене. Однако Вэнь категорически отверг жалобы ЕС по поводу государственной валютной политики Пекина.

Его резкие комментарии доказали намерения Китая жестко отстаивать проводимую им валютную политику. Кроме того, Вэнь указал ее критикам на собственные грехи, напомнив об осуществляемых ими мерах протекционизма, ставящих под сомнение возрождение мировой экономики.

"Столкнувшись с нынешними тяжелыми экономическими условиями, мы должны соответствующим образом решать торговые разногласия и не проводить торговый протекционизм. Я надеюсь, что ЕС ослабит контроль над экспортом высокотехнологичной продукции в Китай", - отметил китайский премьер.

ЕС служит для Китая крупнейшим рынком - на его долю приходится 20 процентов экспорта из КНР, сообщает Рейтер.

ТЭК: НКРЭ повысила розничные тарифы энергоснабжающих компаний на декабрь Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила розничные тарифы энергоснабжающих компаний на декабрь в среднем на 1%.

Об этом сказано в постановлении комиссии от 25 ноября №1326, текстом которого располагает УНИАН.

В частности, розничный тариф для потребителей первого класса напряжения для всех облэнерго повышен на 1% - до 46,17 коп. за кВт/ч (без НДС), тариф для потребителей второго класса - на 1% - до 61,3 коп. за кВт/ч (без НДС).

Напомним, с декабря 2008 года по ноябрь 2009 года розничные тарифы энергоснабжающих компаний оставались неизменными в связи с рекомендациями Президента Украины и Кабинета министров установить мораторий на повышение тарифов на период экономического кризиса.

На ноябрь уровень розничных тарифов облэнерго был пересмотрен и увеличен в среднем на 3,8-4,9%.

Аукционы по доступу к сечению для экспорта электроэнергии на январь и на 2010 год состоятся 16 декабря

Оператор магистральных и межгосударственных электросетей НЭК «Укрэнерго» намерен провести первые аукционы по доступу к пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии 16 декабря т.г.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь министра топлива и энергетики Фэнт ДИ со ссылкой на соответствующее решение, принятое аукционной комиссией «Укрэнерго» на заседании 26 ноября.

По словам пресс-секретаря, на данном заседании комиссия утвердила график проведения аукционов на период 1 января – 31 декабря 2010 года, а также график заседания аукционной комиссии.

На аукционы будут выставлены услуги по доступу к сечению на период с 1 по 31 января 2010 года, а также на период с 1 января по 31 декабря 2010 года.

Ф.ДИ уточнил, что в настоящее время определяются объемы сечения, которые будут выставлены на торги, однако напомнил, что согласно закону «Об электроэнергетике» и порядку проведения аукционов, утвержденному НКРЭ, на аукцион планируется выставить все свободное сечение (обеспеченное мощностью 500 – 550 МВт).

Пресс-секретарь затруднился ответить на вопрос, будет ли проводиться аналогичный аукцион на декабрь т.г., как это ранее заявляло Минтопэнерго. «Я не владею данной информацией», - сказал он.

Ф.ДИ уточнил, что официальная публикация объявления о проведении торгов планируется 8 декабря, заявки на участие в аукционах будут приниматься до 14 декабря. Результаты торгов будут оглашены 17 декабря.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции Украины признало не подлежащим государственной регистрации постановление Национальной комиссии регулирования электроэнергетики, которым был утвержден Порядок проведения аукционов по доступу к сечению для экспорта электроэнергии. Решение принято на основании ст. 3 Указа Президента от 21 апреля 1998 года №335 «Вопросы Национальной комиссии регулирования электроэнергетики», в соответствии с которой на подобные акты комиссии не распространяется норма обязательной регистрации.

Украина к 2020 году намерена ввести в эксплуатацию 6 новых атомных энергоблоков Украина к 2020 году намерена ввести в эксплуатацию 6 новых атомных энергоблоков с суммарной установленной мощностью 6,8 ГВт.

Об этом сказано в проекте концепции Государственной целевой экономической программы развития ядерной энергетики Украины на период до 2020 года, опубликованном на сайте Министерства топлива и энергетики.

Согласно документу, прогнозируется, что на конец 2020 года в Украине будет вестись работа по строительству еще 8 энергоблоков с легководными и тяжеловодными реакторными установками суммарной установленной мощностью 9,4 ГВт.

Таким образом, к 2020 году в Украине планируется эксплуатировать 21 энергоблок с установленной мощностью 20,6 ГВт. При этом предполагается, что 12 из указанных энергоблоков будут эксплуатироваться в сверхпроектные сроки. Кроме того, в рамках программы планируется соорудить новый исследовательский реактор, поскольку срок эксплуатации действующего реактора, эксплуатирующегося Институтом ядерных исследований НАН Украины, истекает в 2015 году.

На строительство новых энергоблоков планируется направить 126,87 млрд. грн., в том числе из госбюджета - 25,4 млрд. грн., из других источников (тариф НАЭК «Энргоатом», инвестиции) – 101,482 млрд. грн.

Согласно концепции, в качестве оптимального варианта развития отечественной ядерной энергетики рассматривается разработка национальных проектов ядерных энергоблоков в кооперации с мировыми разработчиками легководных (ВВЕР/PWR) и тяжеловодных (PHWR) реакторных установок, определенных по итогам конкурсов, и сооружение новых ядерных мощностей силами отечественной инфраструктуры.

Всего в рамках программы на нужды строительства блоков и развития инфраструктуры атомной энергетики планируется направить 222,182 млрд. грн., в т.ч. из госбюджета - 93,7 млрд. грн.

Справка УНИАН. Сегодня в Украине национальным атомным оператором НАЭК «Энергоатом» эксплуатируется 15 энергоблоков с суммарной установленной мощностью 13,6 ГВт.

Институт ядерных исследований НАН Украины эксплуатирует исследовательский реактор мощностью 10 МВт.

Промышленность: НКРЭ продлила мораторий на повышение тарифов на электроэнергию для ГМК и химпрома на декабрь

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) сохранила в декабре текущего года тарифы на электроэнергию для предприятий химической промышленности и горно-металлургического комплекса на уровне октября 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии.

Согласно решению, НКРЭ сохранила тариф для потребителей 1-го класса напряжения на уровне 42,21 коп. за кВт/ч и 2-го класса - 56,24 коп за кВт/ч.

Таким образом, НКРЭ выполнила рекомендации Кабинета министров Украины о продлении моратория на повышение тарифов на электроэнергию для предприятий горно-металлургического комплекса и химических предприятий на октябрь-декабрь 2009 года.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ в текущем году неоднократно продлевала фиксацию розничных тарифов на электроэнергию для 111 предприятий ГМК и химпрома на уровне октября 2008 года.

Возбуждено дело по факту уклонения ДМЗ им. Петровского от уплаты 15 млн. грн. налогов Управление налоговой милиции ГНАУ в Днепропетровской области возбудило уголовное дело по факту уклонения ОАО «Днепропетровский металлургический завод им. Петровского» от уплаты налогов в сумме 15 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщил источник в ГНАУ в области.

По информации источника, уклонение от уплаты налогов связано с операциями относительно возмещения предприятию НДС.

Уголовное дело возбуждено по ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие.

Гендиректор ДМЗ им. Петровского объявлен в розыск

Следственный отдел налоговой милиции Государственной налоговой администрации (ГНАУ) в Днепропетровской области объявил генерального директора ОАО «Днепропетровский металлургический завод им. Петровского» Юрия ДЕВЯТКИНА в розыск.

Как стало известно УНИАН из осведомленного источника в ГНАУ Днепропетровской области, соответствующее распоряжение было издано 26 ноября.

По данным источника в ГНАУ, в отношении Ю.ДЕВЯТКИНА было возбуждено уголовное дело по факту попытки завладения государственными средствами с помощью подложных документов. Как отметил собеседник агентства, в ходе досудебного следствия гендиректор ДМЗ им. Петровского неоднократно игнорировал вызовы следователя для проведения следственных действий.

Источник в ГНАУ также уточнил, что в связи с тем, что в настоящее время установить местонахождение Ю.ДЕВЯТКИНА следственным органам не удалось, он был объявлен в розыск.

Международные отношения: ЕС отменяет визовый режим с Сербией, Черногорией и Македонией

Совет министров внутренних дел 27 стран Евросоюза в понедельник принял решение отменить с 19 декабря этого года визовый режим с Сербией, Черногорией и Македонией, сообщил заместитель председателя Еврокомиссии Жак Барро."Я подтверждаю, что совет министров внутренних дел стран ЕС принял сегодня утром решение отменить визы для граждан Сербии, бывшей югославской республики Македонии и Черногории", - сказал он после встречи с президентом Сербии Борисом Тадичем в Брюсселе.

Еврокомиссар по расширению ЕС Олли Рен, назвав решение "великим" днем, отметил, что со вступлением его в силу, молодежь из трех балканских стран сможет встретить католическое Рождество в государствах ЕС. Тадич, со своей стороны, подчеркнул, что решение ЕС "не является подарком", а представляет результат напряженной работы правительства Сербии по обеспечению соответствия необходимым для этого критериям ЕС. По словам президента Сербии, его страна намерена в ближайшее время начать переговоры об интеграции в ЕС, и он надеется, что в скором времени в этом плане появятся другие обнадеживающие новости.

Связь : «Киевстар» ввел новую услугу двух телефонных номеров на 1 SIM-карточке

С 30 ноября 2009 года «Киевстар» вводит новую услугу «Дополнительный номер», которая дает клиентам компании возможность иметь сразу 2 телефонных номера на 1 SIM-карточке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

При заказе услуги клиент получает на свою SIM-карточку за определенную плату еще один, дополнительный, телефонный номер без необходимости приобретения отдельной SIM-карты и мобильного телефона. При этом абонент сможет как получать звонки на дополнительный номер, так и звонить с него.

Дополнительный номер доступен всем без исключения клиентам «Киевстар», предоставляется на временной или постоянной основе.

В РФ может появиться новый мобильный оператop

Тендер на новые частоты мобильной связи в России может способствовать появлению нового общероссийского оператора связи, возможно, в лице Связьинвеста или Tele2, полагают аналитики Fitch Ratings.

Оба игрока, при получении лицензии или, в случае со Связьинвестом, в связи с другими событиями могут бросить вызов господству на рынке РФ "большой тройки" - ВымпелКому, МТС и Мегафону.

"Присвоение новых частот может привести к постепенным изменениям конкурентного ландшафта в России... Связьинвест и Tele2 имеют хорошую возможность значительно усилить их (российские операции)... и набрать необходимую критическую массу для того, чтобы вырасти в национальных игроков", - говорит старший директор группы TMT Fitch Николай Лукашевич.

Fitch отмечает, что как единственный провайдер дешевой сотовой связи в России Tele2 может воспользоваться своей нишей, особенно на юге России, на Дальнем Востоке и в Приволжском регионе. На этих территориях большинство клиентов обращают серьезное внимание на стоимость сотовых услуг, а ниша дискаунтера в целом никем не занята, так как небольшие региональные операторы обычно не обладают опытом и возможностями по предложению привлекательных комбинаций цены и качества.

На данный момент бизнес-модель Tele2 оказалась очень успешной в тех регионах, где работает компания. Оператор оценивает свою долю рынка в тех 17 регионах, где он работает, в 37 процентов по сравнению с 22 процентами у наиболее близкого конкурента - ВымпелКома. Tele2 показала высокую маржу EBITDA в третьем квартале 2009 года - 40,5 процента, и менеджмент стремится увеличить ее в среднесрочной перспективе до 44-46 процентов.

Хотя Связьинвест не выражал официально интереса к участию в тендере и в данный момент рассматривает различные возможности для роста в мобильном секторе, Fitch полагает, что участие в нем привлекательно для компании даже только для того, чтобы "застолбить" частоты в регионах, отрезав конкурентов от возможности получить дополнительные частоты.

Fitch отмечает, что вероятная ближнесрочная цель для поглощения со стороны Связьинвеста - Скай Линк - владеет портфелем неиспользованных GSM-лицензий и имеет сильные позиции для получения лицензий в спектре 1.900 мегагерц для своей CDMA 3G службы. Хотя этой делает меньшим приоритетом участие в тендере на частоты 2.300- 2.400 мегагерц, Fitch отмечает, что условия этого тендера не содержат каких-либо финансовых штрафов за невыполнение условий тендера. Поэтому даже если лицензия будет в итоге отозвана, ущерб для компании будет ограничен лишь незначительной суммой в один миллион рублей. сообщает Рейтер.

Транспорт: Киотский протокол может быть дополнен пунктом об экологичности транспорта

Киотский протокол может быть дополнен новым договором, учитывающим необходимость повышения экологичности транспорта, сообщила в понедельник журналистам представитель Международного союза железных дорог (МСЖД) Маргарет Сагевик. Международные эксперты-экологи совершают поездку по российским железным дорогам в рамках глобального проекта МСЖД, ОАО "РЖД", программы ООН по защите окружающей среды (UNEP) и Всемирного фонда дикой природы (WWF) - "Поезд из Киото в Копенгаген". Этот проект, организованный в знак перехода к новому поколению договоренностей в отношении будущего климатического сотрудничества в мире, стартовал 5 ноября текущего года в Киото (Япония). В Копенгагене ожидается заключение политического соглашения по активизированию международного диалога о сокращении вредных выбросов в атмосферу. "Нам необходимо принимать новые решения. Те решения, которые были приняты в Киото, были совсем не амбициозными... Мы надеемся, что в рамках мероприятия в Копенгагене будет создан новый договор, который будет включать в себя статью о том, что железные дороги могут стать частью решения экологической проблемы", - сказала Сагевик в ходе посещения Нижнего Новгорода. По ее словам, новые международные договоренности должны учитывать транспортную составляющую при решении экологических проблем. "Проблема транспорта совершенно не учитывалась в Киотском протоколе, а транспорт дает четверть всех экологических загрязнений", - пояснила представитель МСЖД.

Соцполитика: КМУ принял постановление о недопущении уменьшения размеров пенсий и социальных выплат

А также об урегулировании отдельных вопросов в связи с принятием законов о повышении социальных стандартов и о внесении изменений в Государственный бюджет на 2009 год.

Документ от 26 ноября в 2009 г. (№ 1252) размещен на Правительственном портале.

В постановлении отмечается, что в законе о внесении изменений в госбюджет, принятом Верховной Радой Украины по представлению Президента, содержится ряд положений, которые невозможно выполнить из-за того, что они не согласованы с нормами законодательства и средства на их выполнение не предусмотрены в госбюджете. В частности, уточняет правительство, речь идет об установлении разных размеров прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц, и для тех, кто принадлежит к основным социальным и демографическим группам населения, что привело к невозможности определить размер прожиточного минимума для расчета социальных выплат, а также установления первого тарифного разряда для определения должностных окладов в соответствии с Единой тарифной сеткой в размере 545 грн.

Правительство отмечает, что в законе не предусмотрены расходы на заработную плату работникам бюджетной сферы, которым размеры должностных окладов определяются в соответствии с Единой тарифной сеткой, а также работникам органов местного самоуправления, военнослужащим, лицам начальственного и рядового состава и другим работникам бюджетной сферы и на индексацию доходов отмеченных категорий лиц.

Кроме того, изменениями в бюджет не предусматриваются средства на выплату помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях.

В постановлении также говорится, что расходы не предусмотрены и на пенсионное обеспечение инвалидов войны, участников боевых действий, участников войны, реабилитированных лиц, жертв нацистских преследований, лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, военнослужащих и других лиц, которым пенсионные выплаты осуществляются за счет средств государственного бюджета, а также на выплату в полном объеме помощи в увеличенном размере семьям с детьми, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям, что привело к безосновательному уменьшению соответствующей целевой субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на 511 млн. грн.

С целью недопущения уменьшения размеров пенсий и социальных выплат, урегулирования отдельных вопросов в связи с принятием социальных законов, Кабинет министров Украины постановил, что с 1 ноября 2009 года будет применяться прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере 701 грн. и для тех, кто принадлежит к основным социальным и демографическим группам населения: дети в возрасте до 6 лет - 632 грн.; дети в возрасте от 6 до 18 лет - 776 грн.; работоспособные лиц - 744 грн.; лица, потерявшие работоспособность, - 573 грн.

Кроме того, с 1 ноября 2009 года в штатных расписаниях бюджетных учреждений работникам, у которых размеры должностных окладов меньше, чем размер минимальной заработной платы, определенный в статье 55 Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2009 год”, будет установлены должностные оклады (тарифные ставки) на уровне минимальной заработной платы.

"Поскольку в Законе Украины от 6 ноября 2009 г. № 1715-VI “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2009 год” не предусмотрено увеличение расходов на оплату труды для бюджетных учреждений, которые финансируются из государственного и местных бюджетов, повышение размеров должностных окладов и индексация доходов работников бюджетных учреждений, военнослужащих, лиц начальственного и рядового состава осуществляются в пределах расходов на оплату труда, утвержденных в сметах", - говорится в постановлении правительства.

Кабинет министров установил, что повышение к пенсии, ежемесячного пожизненного денежного содержания, государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам, лицам, которые не имеют права на пенсию, и инвалидам в сумме 28,4 грн. осуществляется ежемесячно.

Правительство поручило Министерству по делам семьи, молодежи и спорта осуществлять расходы на выплату помощи детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях в пределах бюджетных назначений.

Кабинет министров поручил Министерству финансов в течение недели внести правительству предложения о финансовом обеспечении выплаты помощи семьям с детьми, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям.

Кроме того, Пенсионный фонд Украины должен осуществить доплату разницы между размерами пенсий, перечисленных в соответствии с законом Украины от 6 ноября в 2009 г. № 1715-VI “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2009 год”, и пенсий, выплаченных в ноябре 2009 года, а также обеспечить финансирование доплат после пересчета пенсий, надбавок и повышений, которые выплачиваются из государственного бюджета, за счет средств, предусмотренных бюджетом на покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины для выплаты пенсий.

БЮТ предлагает сократить рабочий день до 7 часов

Народный депутат Украины (БЮТ) Антон ЯЦЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о сокращении рабочего дня до 7 часов, или недели – с 40 до 35 рабочих часов.

Законопроект №5381 от 26 ноября 2009 г., размещенный на официальном сайте парламента, предусматривает соответствующие изменения в Кодексе законов о труде.

Согласно документу, также вносятся изменения в положение о сокращенной продолжительности рабочего времени. «Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: для работников от 16 до 18 лет – 30 часов в неделю (на сегодня - 36), для лиц от 15 до 16 лет (учеников от 14 до 15 лет, которые работают в период каникул) – 20 часов в неделю (на сегодня - 24)», - отмечено в законопроекте.