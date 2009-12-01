ДАЙДЖЕСТ СМИ за 1 декабря

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Золото больше не будет дорожать?», в котором пишет - цены на золото бьют все рекорды, и напуганные кризисом инвесторы запасаются слитками и монетами. Однако ряд стран не только прекратил пополнять свои резервы этим драгметаллом, но и официально заявил о намерении его продать…

http://delo.ua/dengi/fondovyj-rynok/zoloto-bolshe-ne-budet-134662/

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Также «Дело» в материале «Тимошенко нашла в Нацбанке 4 млрд гривен» пишет - Кабмин и Нацбанк практически завершили переговоры о реструктуризации кредита, который в 1995 году правительство напрямую получило от НБУ без обеспечения ценными бумагами. В ближайшую неделю Кабмин готов осуществить выпуск таких бумаг (ОВГЗ) и покрыть ими ссуду, с чем согласен и Нацбанк. Вчера эту идею одобрил Совет НБУ. Покрывая кредит 15-летней давности госбумагами, правительство дает возможность Нацбанку высвободить большую часть резервов, сформированных под эту ссуду. И таким образом увеличит доходы НБУ более чем на 4 млрд. грн. Это решение является обоюдовыгодным…

http://delo.ua/vlast/politika/timoshenko-nashla-v-nacbanke-mlrd-griven-134669/

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«Дело» в публикации «Завод Абрамовича попал под следствие за неуплату налогов» пишет - против Днепропетровского металлургического завода им. Петровского (ДМЗ им. Петровского), входящего в структуру «Евраз Групп» Романа Абрамовича, возбуждено уголовное дело. Налоговая милиция подозревает юридическое лицо, подконтрольное российскому бизнесмену, в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 15 млн. грн. Ответчиком по делу выступает топ-менеджер предприятия Юрий Девяткин, который, по словам правоохранителей, скрывается от следствия…

http://delo.ua/biznes/kompanii/zavod-abramovicha-popal-pod-sledstvie-za-neuplatu-134668/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Нацбанк экономит временные» пишет – Национальный банк упростил процедуру введения временных администраций в банки – теперь смена менеджмента и мораторий на возврат долгов ждут любое учреждение, чей норматив адекватности регулятивного капитала ниже 7%. Но этот норматив можно обойти, поэтому НБУ необходимо проводить комплексный анализ ситуации в проблемных банках, считают участники рынка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1284340

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Деньги вперед» пишет – год сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) позволил стране получить более $10 млрд на покрытие дефицита платежного баланса и государственного бюджета. Многие рекомендации фонда оказались правильными и позволили стабилизировать работу банковской системы и курс гривни, но большую часть требований фонда власть Украины проигнорировала. В 2010 году потребности Украины во внешнем финансировании останутся, поэтому у МВФ есть шанс добиться проведения требуемых реформ, отмечают экономисты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1284325

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Нафтогаз» заломил цену» пишет - НАК "Нафтогаз Украины" допускает повышение среднегодовой цены газа в следующем году до $337 за тысячу кубометров, а не $280, как заявлялось ранее. Такие цифры компания направила в Минэкономики и Минтопэнерго для подготовки макроэкономических прогнозных показателей на следующий год. По словам участников рынка, при такой цене топлива продукция ключевых отраслей вновь станет нерентабельной. Однако эксперты уверены, что реальная цена будет ниже, а показатели монополии рассчитаны на увеличение размера бюджетной компенсации за природный газ, продаваемый ТКЭ…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1284320

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Издание «Экономические известия» в публикации «WiMax раздадут желающим» пишет - как сообщил член Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) Владимир Олийнык, до конца года регулятор должен определиться с формой выдачи региональных лицензий в диапазоне 5,2-5,3 ГГц под стандарт 802.16 (WiMax). Скорее всего, в отсутствие большого спроса лицензии на него будут выдаваться без тендера. При этом участники рынка настаивают на том, чтобы появилась возможность получать узкие полосы в 20 МГц…

http://eizvestia.com/markets/full/4186486

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«Экономические известия» в публикации «Укрзалізниця» ставит на контейнеры» пишут - на днях начнет курсировать поезд «Зубр» сообщением между черноморскими и латвийскими портами. А уже в следующем году поезд «Ярослав» может стать транзитным — его маршрут планируют продлить до Москвы. Таким образом, Украина расширяет контейнерно-контрейлерные перевозки…

http://eizvestia.com/markets/full/4186490

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«Газета по-киевски» в материале «Зачем «геройские» доплаты Кличко, Кравчуку и Ротару?» пишет – избранным Героям Украины Кабмин собирается доплачивать. Вопрос: кто будет определять «избранных» и где найти на это средства. Премьер так и не озвучила конкретную сумму доплат и схему, по которой ее будут начислять. Пока же героям нашей страны положены льготы, которыми многие из них не пользуются. Например, олимпийская чемпионка Яна Клочкова с трудом вспомнила только две: бесплатный бензин и санаторное лечение. Но это мелочи, главное – все герои освобождены от подоходного налога. А половину списка героев составляют солидные бизнесмены…

http://mycityua.com/articles/country/2009/12/01/012438.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Виновники Голодомора наказаны!» пишет – не нужно следствия, чтобы понять - виновники Голодомора наказаны уже давно: Станислав Косиор, Павел Постышев и Влас Чубарь расстреляны в один день - 26 февраля 1939 года. Но дело о виновниках Голодомора хотят довести до суда. Накануне Дня памяти СБУ объявила, что собрано уже 253 тома материалов и фактически готово обвинительное заключение. Дело за малым — изменить Уголовный кодекс, чтобы внести в него статью, которая позволяет судить мертвых…

http://www.segodnya.ua/blogs/korotkovblog/14098062.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украина «за» банковские оффшоры?..» пишет - в обществе искусственно формируется образ неприкасаемости банков. Создаются условия, при которых не банковская система трудится на экономику страны, а страна работает на нее...

https://economics.unian.net/rus/detail/27641

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Фондовый рынок в осаде негатива...» пишет - фондовый рынок прошедшую неделю демонстрировал падение. Во многом это происходило на фоне дефолта Dubai World. Украинские бумаги на иностранных биржах торговались тоже неактивно...

https://economics.unian.net/rus/detail/27675

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Секреты в розницу» пишет – в России торговые сети и их поставщики должны публиковать и цены на товар, и наценки, считают депутаты Госдумы: только так можно будет победить посредников, из-за которых раскручивается инфляция. Предприниматели делиться информацией не хотят — это коммерческая тайна…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/01/220228

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Также «Ведомости» в публикации «Яндекс» ни при чем» пишут – «Яндекс» выиграл иск у компании «Джи ти севен» и частного лица, которые требовали убрать из результатов поиска ссылки на сайты, порочащие их репутацию. Суд впервые признал, что поисковая система не распространяет информацию, радуются представители «Яндекса»…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/01/220237

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«Известия» в публикации «Новогодние казнотраты» пишут – издание продолжает следить за тем, на что чиновники тратят деньги налогоплательщиков. Наступило 1 декабря, а значит, скоро Новый год. В некоторых ведомствах и регионах чиновники придерживаются мнения: чтобы славно его отпраздновать, нужно хорошо потратить бюджетные деньги. "Известия" проанализировали федеральный и региональные сайты госзакупок и выяснили, что на штофы и подстаканники, звезд российской и зарубежной эстрады, а также на празднование Старого Нового года уходят миллионы казенных рублей…

http://www.izvestia.ru/politic/article3135980/

(УНИАН)