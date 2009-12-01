В еврозоне индекс потребительских цен в ноябре вырос на 0,6%

Еврозона. В ноябре 2009 года индекс потребительских цен, по предварительной оценке, вырос на 0,6%, по сравнению с ноябрем прошлого года. В октябре текущего года потребительские цены снизились на 0,1%.

Франция. Индекс цен производителей в октябре 2009 года вырос на 0,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Италия. Индекс цен потребителей в ноябре 2009 года вырос на 0,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Это первый месяц после начала кризиса, когда цены в еврозоне выросли. Процесс восстановления экономики Европы явно затянулся. Многими экономистами и бизнесменами эта новость воспринята с энтузиазмом. Низкие цены пугали предпринимателей и заставляли откладывать на будущее восстановление объемов выпуска продукции. Теперь эти опасения уходят с рынка.