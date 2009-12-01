Депутаты преодолели вето Президента на закон

Народные депутаты преодолели вето Президента Украины на Закон «Об организации и порядке деятельности Верховной Рады Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за преодоление вето проголосовали 384 из 442 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Перед этим депутаты не поддержали предложение Президента об отклонении данного закона.

За такое решение проголосовали всего 33 (при необходимых 226 – УНИАН) из 442 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября 2008 года Верховная Рада преодолела вето Президента на Закон "Об организации и порядке деятельности Верховной Рады Украины". Соответствующий закон был принят ВР 8 апреля 2008 года.

В своих замечаниях глава государства отмечал, что по Конституции органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины; организация и порядок деятельности Верховной Рады, статус народных депутатов определяются исключительно законами Украины.

По мнению Президента, Основным Законом государства также предусмотрено, что порядок работы Верховной Рады устанавливается Конституцией Украины и Регламентом ВР; председатель Верховной Рады осуществляет полномочия, предусмотренные Конституцией Украины, в порядке, установленном Регламентом ВР; принятие Регламента ВР относиться к полномочиям Верховной Рады.

Президент отмечал, что Конституционный Суд Украины, анализируя положение части пятой статьи 83, пункта 15 части первой статьи 85 Конституции Украины в их системной связи с положениями части второй статьи 6, части второй статьи 19, пункта 21 части первой статьи 92 Конституции Украины, пришел к выводу, что Регламент, который нормирует организацию и деятельность Верховной Рады, должен приниматься исключительно как закон и по установленной статьями 84, 93, 94 Конституции Украины процедуре его рассмотрения, принятия и вступления в силу.

Таким образом, закон, который определяет организацию и порядок деятельности Верховной Рады, должен предусматривать закрепление на законодательном уровне процедурных вопросов ее функционирования, в частности порядок подготовки и проведения сессий Верховной Рады, ее заседаний, формирования органов Верховной Рады, законодательной процедуры, процедуры рассмотрения других вопросов, отнесенных к полномочиям парламента, принятия им решений и т.п., то есть регулировать общественные отношения, которые возникают в связи с организацией и порядком деятельности Верховной Рады.

Вместо этого, отмечал Президент, закон, который поступил ему на подпись, состоит из двух статей, в соответствии с которыми организация и порядок деятельности ВР устанавливаются Конституцией Украины, законами Украины о статусе народных депутатов, о комитетах парламента, о временных специальных и временных следственных комиссиях ВР, другими законами Украины и Регламентом ВР. Названный закон вступает в силу со дня его опубликования.

Следовательно, вместо надлежащего закрепления на законодательном уровне Регламентом ВР вопросов деятельности парламента Верховная Рада приняла закон, который содержит лишь бланкетную норму, которая отсылает к другим источникам права и не создает надлежащей правовой базы для работы парламента, как того требует Конституция Украины.

Кроме того, положения закона, который поступил на подпись, допускают возможность принятия Регламента ВР подзаконным актом, что не отвечает пункту 21 части первой статьи 92 Конституции Украины и решению Конституционного Суда Украины от 1 апреля 2008 года.

В связи с этим Президент предлагал отклонить принятый Верховной Радой закон.

27 ноября 2009 года Конституционный Суд Украины признал неконституционным Закон «Об организации и порядке деятельности Верховной Рады Украины».