ГМК Украины наращивает объемы экспорта

Украина. В октябре 2009 года экспорт длинномерного и сортового проката увеличился на 25,5%, по сравнению с сентябрем текущего года. В октябре 2009 экспорт плоского проката увеличился на 6,3%, по сравнению с сентябрем текущего года.

Украинские металлурги успешно наращивают объемы экспорта. Достичь докризисного уровня в этом году не получится, но компенсировать обвал в начале года видится возможным.