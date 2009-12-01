В Великобритании объем потребительского кредитования продолжил падение

12:14, 01 декабря 2009
Разное
1 0

Великобритания.  Объем потребительского кредитования в октябре 2009 года, по сравнению с прошлым месяцем, снизился на 579 миллионов фунтов. В сентябре 2009 года снижение данного показателя составило только 299 миллионов фунтов. 

Несмотря на очень низкие ставки, потребительское кредитование не находит  почитателей, даже в зажиточной Великобритании. В условиях кризиса население  опасается связываться с кредитами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter