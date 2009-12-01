В Великобритании объем потребительского кредитования продолжил падение

Великобритания. Объем потребительского кредитования в октябре 2009 года, по сравнению с прошлым месяцем, снизился на 579 миллионов фунтов. В сентябре 2009 года снижение данного показателя составило только 299 миллионов фунтов.

Несмотря на очень низкие ставки, потребительское кредитование не находит почитателей, даже в зажиточной Великобритании. В условиях кризиса население опасается связываться с кредитами.