ГЛАВНОЕ на 1 декабря (день)

Хроника дня

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ТЭК

В домах без газа буду платить за электроэнергию на 23% меньше

С сегодняшнего дня вступило в силу постановление Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ), которым для всех жителей негазифицированных многоквартирных домов вводится сниженный тариф на электроэнергию в размере 18,72 коп. за кВт/ч (с НДС).

Соответствующее постановление НКРЭ от 10 ноября №1280 было зарегистрировано в Министерстве юстиции 20 ноября и 26 ноября опубликовано в газете «Урядовий кур’єр».

Пониженный тариф устанавливается, в частности, для жителей многоквартирных домов населенных пунктов, которые не газифицированы природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения.

Таким образом, НКРЭ выполнило рекомендацию Кабинета министров Украины (распоряжение №1324 от 29 октября) об уравнивании данной категории населения по уровню тарифа с потребителями, проживающими в домах, оборудованных кухонными электроплитами, электроотопительными установками.

Цена сжиженного газа на аукционе УАБ снизилась на 6%

Средняя цена реализации сжиженного газа 1 декабря на коммерческом аукционе №411 на Украинской аграрной бирже (УАБ) снизилась на 5,9%, по сравнению с предыдущим аукционом №410 от 26 ноября (4393,6 грн. за тонну), до 4130,7 грн. за тонну.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УАБ.

Отмечается, что на аукционе были реализованы 1,149 тыс. тонн сжиженного газа для нужд населения на общую сумму 4 млн. 746,150 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 26 ноября на коммерческом аукционе №410 на Украинской аграрной бирже (УАБ) увеличилась на 7,9%, по сравнению с предыдущим аукционом №409 от 24 ноября (4071,7 грн. за тонну), до 4393,6 грн. за тонну.

Финансы

ВР отклонила Бюджетный кодекс

Верховная Рада Украины не преодолела вето Президента Украины на Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 199 (при необходимых, минимум, 300 голосах – УНИАН) из 438 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В то же время, парламент не поддержал предложение Комитета ВР по вопросам бюджета о том, чтобы данный заветированный закон доработать на следующей сессии.

За данное решение проголосовали 205 (при необходимых 226 – УНИАН) из 438 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил председательствующий на заседании парламента первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ, в связи с этим данный закон считается отклоненным.

Как сообщал УНИАН, в июне 2009 года данный закон поступил на подпись Президента, но Виктор ЮЩЕНКО ветировал его, мотивируя это тем, что предложенное новой редакцией Бюджетного кодекса унормирование бюджетного процесса и межбюджетных отношений не соответствует нормам Конституции Украины, не учитывает конституционную модель построения и осуществления публичной власти в государстве, а также не согласовывается с другими законами, которые являются базовыми в урегулировании данных отношений.

НБУ отказывается от монополии охраны банков

Национальный банк Украины против монополизации рынка охранных услуг Государственной службой охраны (ГСО) при Министерстве внутренних дел Украины, сообщается на веб-сайте Нацбанка, сообщает Дело.

"Неизменной остается позиция НБУ, Ассоциации украинских банков и Ассоциации Украинский кредитно-банковский союз относительно нецелесообразности включения банков в перечень объектов, которые подлежат обязательной охране подразделениями ГСО при МВД Украины, потому что монополизация рынка охранных услуг будет противоречить законодательству Украины, приведет к резкому подорожанию охранных услуг и снижению их качества", - указывается в сообщении.

По данным НБУ, аналогичной позиции придерживается Антимонопольный комитет, министерства экономики и юстиции Украины.

В сообщении также отмечается, что НБУ обеспокоен нападениями на банки Украины.

НБУ напоминает, что для противодействия преступным посягательствам на ценности банков и их клиентов Нацбанк установил более жесткие нормы, направленные на усиление уровня защиты средств и создания безопасных условий работы инкассаторов.

Согласно сообщению, новые нормы предусматривают, среди прочего, установление систем видеонаблюдения и элементов ограждающих пулеустойчивых конструкций на рабочих местах кассиров, обязательное внедрение использования бронированного автотранспорта во время перевозки валютных ценностей и тому подобное.

"В условиях финансово-экономического кризиса, убыточной деятельности, ухудшения финансового состояния банков Украины реализация новых норм требует от банков значительных средств, поэтому нормативно-правовыми актами НБУ предусмотрено постепенное поэтапное обеспечение их выполнения", - резюмируется в сообщении.

Напомним, министр внутренних дел Украины Юрий Луценко в ноябре заявил, что по стране идет волна успешных разбойных нападений на банки. При этом, по его мнению, в этом виноваты в первую очередь сами банкиры, которые экономят на мерах безопасности.

По его данным, в Украине раскрывается примерно 50% разбойных нападений.

НБУ просит банки сообщить о нападениях на их отделения

Национальный банк Украины просит коммерческие банки предоставить данные о нападениях на банковские отделения.

Об этом говорится в телеграмме НБУ от 1 декабря т.г., текстом которой располагает УНИАН.

«Прошу предоставить Департаменту налично-денежного обращения Национального банка Украины информацию о преступных нападениях на банковские учреждения, совершенных в 2008 году и за 11 месяцев текущего года…» - говорится в телеграмме.

В частности, банки должны указать: была ли использована кнопка тревожной сигнализации; были ли задействованы средства видеонаблюдения; было ли оборудовано место работы кассира прочными оградительными конструкциями; какие средства (огнестрельное, холодное оружие и т.д.) применяли преступники для совершения нападения.

Нацбанк также интересует количество лиц, принимавших участие в нападении, сумма средств, похищенных преступниками, спустя какое время прибыли охранники после срабатывания тревожной сигнализации.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО обязал подчиненных до 1 декабря проверить наличие в банковских учреждениях систем охраны и возбудить уголовные дела в случае их отсутствия против руководителей банков за служебную халатность.

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО поддержал инициативу генпрокурора. При этом он отметил, что Верховная Рада не рассматривает специально разработанный по этому поводу законопроект, а НБУ, несмотря на неоднократные обращения и просьбы со стороны МВД, не дает соответствующих поручений банкам.

Кроме того, 19 ноября в Донецке Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что в массовых ограблениях банков в Украине в первую очередь виноваты банкиры. Он объяснил, что банкиры сегодня «уже открыто заявляют, что они не будут никоим образом оплачивать видеосистемы наблюдения или другие предохранительные мероприятия, то есть они считают, что сумма украденного не так уж и велика по сравнению с той суммой, которую нужно вложить в безопасность».

Кабмин и рыночные игроки по-разному понимают уровень доходности ОВГЗ

Представления о справедливом уровне доходности облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у правительства и рыночных игроков пока сильно отличаются.

Такую точку зрения высказал в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

Поэтому, считает он, сегодняшний аукцион не принесет с собой каких-либо изменений, и объемы размещения бумаг снова будут минимальными.

Аналитик прогнозирует, что на аукционе 1 декабря граничный уровень доходности размещения будет на уровне 19,0%-20,0% в зависимости от серии бумаг. В то же время, основной рыночный спрос на ОВГЗ сосредоточен в диапазоне 23%-25% годовых, подчеркнул С.ФУРСА.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины во вторник, 1 декабря, проведет аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

К продаже будут предложены ОВГЗ со сроком обращения 161 день (1000 штук), 350 дней (1000 штук) и 1064 дня (1000 штук).

Срок погашения облигаций - 12 мая 2010 года, 17 ноября 2010 года и 31 октября 2012 года соответственно.

Также сообщается, что выплата дохода по бумагам сроком обращения 1064 дня осуществляется раз в полгода. Даты выплат дохода по облигациям со сроком обращения 161 и 350 дней не указываются. Также не предоставлена информация о доходности планируемых выпусков гособлигаций.

Кроме того, Минфин выставляет на продажу облигации со сроком обращения 1029 дней, средства от которых, в соответствии с постановлением Кабинета министров №840 от 29 июля 2009 года, полученные в результате 230-го в 2009 году размещения среднесрочных государственных облигаций, будут направлены в Стабилизационный фонд для выполнения Государственной целевой программы по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. Срок погашения этих облигаций - 26 сентября 2012 года. Выплата дохода по бумагам сроком обращения 1029 дней осуществляется раз в полгода.

Транспорт

Тимошенко отправила в первый рейс электропоезд «Львов-Ривне»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня приняла участие в открытии движения электропоезда повышенной комфортности «Львов-Ривне».

Как передает корреспондент УНИАН, она лично специальным жезлом дала сигнал для отправки поезда в первый рейс.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО приняла участие в запуске рельсового автобуса по маршруту «Львов-Сыхив-Львов-Пидзамче». Она проехала в кабине машиниста от Львова до Сыхива (20 минут).

По словам премьер-министра, запуск этого автобуса является пилотным проектом и в будущем он будет использован в других регионах Украины для улучшения транспортного сообщения между районами крупных городов.

Она также поручила «Укрзализныце» проработать вопрос о возможности введения еще одного рейса рельсового автобуса во Львове для того, чтобы связать спальные районы города.

«Дальше мы делаем вторую очередь и соединяем два спальных района через центр и промышленный район. И дальше развиваем систему транспорта, которая позволит решить проблемы с заторами, пробками и экологией», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она поблагодарила железнодорожников за работу по запуску поезда и рельсового автобуса и вручила им награды Кабинета министров. В ответ от железнодорожников из рук главы «Укрзализныци» Михаила КОСТЮКА она поручила в подарок икону Святой Юлии.

Также Ю.ТИМОШЕНКО пообещала снова лично приехать во Львов 25 декабря и убедиться, что к этой дате в городе будет полностью налажено круглосуточное водоснабжение горячей и холодной водой.

С декабря т.г. жители Львова смогут воспользоваться новым видом транспорта - городским рельсовым автобусом, который будет курсировать по маршруту Сыхив - Главный железнодорожный вокзал - Пидзамче и в обратном направлении.

Аэропорт "Львов" получит 28 млн. грн. на строительство ВПП

Правительство выделило 28 млн. грн. из Стабилизационного фонда на продолжение строительства взлетно-посадочной полосы в аэропорту г. Львова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО во время ознакомления с ходом строительства полосы львовского аэропорта.

Она отметила, что все работы по строительству и реконструкции аэропорта во Львове идут с опережением графика.

«Я абсолютно довольна, что все объекты аэропорта строятся, подчеркиваю, с опережением графика», - сказала премьер и выразила благодарность строителям, руководству обладминистрации и мэру Львова.

Она подчеркнула, что проведение работ с опережением графика свидетельствует о большой концентрации усилий, предпринимаемых в Украине для подготовки к Евро-2012. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, правительство и она лично практически еженедельно контролирует все подготовительные работы к проведению Евро.

«Украина к Евро будет подготовлена успешно. Украина достойно пройдет даже мировой финансовый кризис. Все абсолютно процессы - строительство стадионов, аэропортов, магистралей, гостиниц – мы сегодня все успеваем делать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Агро

КС признал неконстируционной поддержку НБУ банков - кредиторов аграриев

Нормы закона, которыми устанавливаются особенности поддержки Национальным банком Украины ликвидности коммерческих банков, которые предоставили кредиты сельхозпроизводителям, через соответствующие инструменты рефинансирования, не соответствуют Конституции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня огласил Конституционный суд Украины. Решение было принято 24 ноября в деле по конституционному представлению Президента Украины относительно соответствия Конституции Украины пункта 11 раздела 3 «Заключительные положения» закона «О первоочередных мерах по противодействию негативным последствиям финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" от 31 октября 2008 года № 639-VI с последующими изменениями.

Как объяснил Конституционный суд Украины, при вступлении в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно противодействия негативным последствиям влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса» от 4 февраля 2009 года №922, которым вносились изменения в вышеуказанный закон, была нарушена процедура его вступления в силу, что не соответствует Конституции Украины.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,97 грн./долл., продают – по 8,07 грн./долл., курс немного понизился, по сравнению с 30 ноября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,93-8,01 грн./долл., по продаже – в пределах 8,03-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках также немного понизился, по сравнению с 30 ноября, и сегодня составляет 11,96/12,19 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,85-12,05 грн./евро, по продаже – в пределах 12,10-12,31 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 30 ноября, понизился на 0,4% и составляет в среднем 0,2689 грн./рубль, курс продажи – на 0,7% - до 0,2799 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2250-0,2750 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2760-0,2900 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,97 грн./долл., продажи – 8,06 грн./долл. Курс почти не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,95-8,01 грн./долл., по продаже – в пределах 8,03-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки-продажи евро в банках Киева незначительно изменился, по сравнению с 30 ноября, и сегодня составляет 11,98/12,16 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,88-12,03 грн./евро, по продаже – в пределах 12,10-12,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 30 ноября, понизился на 0,4% и сегодня составляет 0,2675 грн./рубль, продажи – на 0,3%, до 0,2808 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2250-0,2750 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2760-0,2900 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 1 декабря, составляет: гривни к доллару США – 7,9878, к евро – 12,000072, к российскому рублю – 0,27479.