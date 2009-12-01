В марте мы начнем забывать о кризисе

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что экономическая ситуация в Украине продолжит улучшаться и в марте можно будет ощутить уже серьезные положительные изменения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во Львове в ходе в мероприятий по случаю Международного дня инвалидов.

«Кризис вот-вот уже подходит к завершению. Я считаю, что в марте мы уже начнем о нем забывать и забывать о тех вызовах, которые у нас были в это тяжелое время», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.