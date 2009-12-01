Донецкие метростроевцы отказались выходить на работу

Донецк. 1 декабря. УНИАН. Работники ООО «Донецкшахтометрострой», требуя погашения долгов по зарплате, отказались выходить на работу даже для откачки грунтовых вод и поддержания в рабочем состоянии уже построенных мощностей, что грозит Донецку техногенной катастрофой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности со ссылкой на председателя первичной профсоюзной организации ООО «Донецкшахтометрострой» Василия АНТЮШЕНЮ.

По его словам, работники предприятия мотивируют свой отказ полным отсутствием средств даже для того, чтобы приехать на работу и после вернуться домой. «И их сложно не понять. Метростроевцы за весь 2009 год получили заработную плату только за один месяц, да и этот месячный фонд оплаты труда был выделен Донецким городским советом после акции протеста, проведенной работниками предприятия 12 октября текущего года у стен Донецкой облгосадминистрации, - пояснил профсоюзный лидер. - Больше своего заработка люди не видели, бюджетных денег для них в казне не нашлось».

В.АНТЮШЕНЯ уточнил также, что люди не получают даже урезанную заработную плату; половина квалифицированных специалистов либо уволились, либо были сокращены; трудящимся не на что содержать семьи, у них нет денег даже на питание.

Он напомнил, что работники ООО «Донецкшахтометрострой» направили десятки обращений во всевозможные инстанции, в том числе и к первым лицам государства, пытаясь достучаться до власти, провели 12 октября и 19 ноября две массовые акции протеста у стен Донецкой облгосадминистрации, «но так и не были услышаны».

Сегодня долг по заработной плате перед трудящимися ООО «Донецкшахтометрострой» достиг уже 8,9 млн. грн.

В ПРУПе констатировали, что для обеспечения безопасного состояния донецкого метростроя в 2009 году требуется 30 млн. грн., но денег у предприятия нет. «В связи с прекращением финансирования строительства метрополитена и приостановкой горных работ на его объектах сложилась крайне опасная горно-геологическая ситуация в подземных выработках строящегося метро», - рассказал В.АНТЮШЕНЯ, подчеркнув, что «такая ситуация представляет собой опасность для расположенных на поверхности жилых домов, промышленных и транспортных сооружений и коммуникаций».

Отказ трудящихся ООО «Донецкшахтометрострой» выходить на работу даже для откачки воды, по оценкам специалистов, приведет Донецк к техногенной катастрофе - за считанные дни будут подтоплены как минимум три района города: Ворошиловский, Буденовский и Пролетарский, говорится в сообщении профсоюза.